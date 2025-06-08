Atentado en Colombia: Miguel Uribe fue operado y sigue en estado crítico

Luego de recibir tres disparos, dos de ellos en la cabeza, Miguel Uribe Turbay fue operado. El precandidato a la presidencia de Colombia llegó a la Fundación Santa Fe en estado crítico, tras ser atacado durante un acto de campaña este sábado.

Las novedades sobre su estado de salud fueron informadas durante la madrugada de la Argentina por Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. En declaraciones reflejadas por AFP, Galán dijo que Uribe Turbay “superó la primera intervención” quirúrgica.

A esto, Galán agregó que Uribe Turbay entró en “horas críticas”. El hecho representa un nuevo capítulo dentro de una historia con varios antecedentes de violencia política en Colombia.

Uribe Turbay, quien es visto como una de las nuevas caras que aspiran a renovar la centro-derecha en Colombia, tiene 39 años. Se formó como abogado y su carrera política la hizo en el Partido Centro Democrático.

Qué se sabe sobre el hecho

Uribe Turbay fue atacado mientras se dirigía a un grupo de personas reunidas en un parque del barrio Modelia, en Bogotá. Presuntamente, el agresor fue un joven de 15 años que está detenido.

Los disparos iniciales propiciaron un escenario de caos, en el que la seguridad personal de Uribe Turbay también respondió con fuego. El político fue trasladado a la Fundación Santa Fe. A través de un comunicado, el gobierno del presidente Gustavo Petro rechazó “de manera categórica y contundente el atentado”.

Luego de esto, y cuando aún no había novedades sobre la salud de Uribe Turbay, Petro habló de lo ocurrido. “Es un día de dolor. Lo primero que tenemos que hacer es orar y juntarnos”, dijo.

Sobre el ataque, agregó: “Se tienen que concentrar (las autoridades) en saber el asesino intelectual. No debe haber recursos que se escatimen. Encontrar el culpable intelectual con su nombre propio, en el lugar en que viva, sea Colombia o el extranjero”. A esto, añadió: “El Estado pone todo al servicio de la vida”.

Antes del reporte dado por el alcalde de Bogotá, la Fundación Santa Fe informó: "El paciente ingresó en estado crítico y está siendo atendido de manera prioritaria por nuestro equipo de especialistas”.

