Elon Musk borró los tuits que acusaban a Donald Trump de estar vinculado al caso Epstein

El multimillonario empresario Elon Musk borró la acusación que publicó en redes sociales que vinculaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y quien se suicidó en prisión en 2019.

Musk, que abandonó la semana pasada su puesto de consejero de la Casa Blanca, protagonizó el jueves una encendida disputa pública con el mandatario en la que aseguró que el nombre de Trump aparecía en el expediente Epstein. "Hora de lanzar la verdadera gran bomba: Trump está en el expediente Epstein", escribió Musk en su red social X, en el punto más álgido del pleito entre ambos. "Esta es la verdadera razón por la cual no se han hecho públicos", agregó.

Musk no reveló los documentos de los que hablaba y no brindó evidencia de su acusación. Inicialmente, redobló la apuesta con un segundo mensaje: "Conserven este posteo para el futuro. La verdad saldrá a la luz". Pero en algún momento antes del sábado por la mañana, el multimillonario borró los tuits, que ya no están disponible en la red. Hasta ahora, no ha explicado por qué los eliminó.

La relación con Epstein

El magnate sudafricano también quitó su retuit al posteo del video donde se veía al mandatario en una de las fiestas de Epstein, una publicación hecha originalmente por la influencer Natalie F Danelishen. La grabación correspondía a una fiesta en Mar-a-Largo, Florida, que tuvo lugar en 1992. Allí se lo veía a Trump muy entusiasmado, entre bailes y charlas con el difunto multimillonario, mientras ambos estaban rodeados de decenas de mujeres.

Trump había hablado al respecto años atrás, y cuando le preguntaron por todas las pruebas fotográficas y los registros de sus vuelos privados, había confirmado que conoció a Epstein, a quien definió como "un tipo estupendo", en diálogo con New York Magazine en 2002. "Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tan tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes. Sin duda, Jeffrey disfruta de su vida social", había dicho Trump en ese entonces, declaraciones que ahora resuenan nuevamente y son cuestionadas por los usuarios.

Los expedientes Epstein son un conjunto de documentos judiciales y evidencias oficiales relacionados con la investigación y el caso penal contra Jeffrey Epstein, un multimillonario acusado de operar una red de tráfico sexual de menores durante al menos dos décadas. Estos archivos incluyen listados de evidencias recolectadas para condenar a Epstein, registros de vuelos, listas de contactos, testimonios de víctimas y testigos, correos electrónicos, y otros documentos que detallan la red de abuso y explotación sexual que lideraba.

La tensión crece

En paralelo al borrado de tuits, Trump preguntó a sus asesores si el comportamiento de Musk pudo haber estado relacionado con un presunto consumo de drogas del magnate tecnológico, reportó el canal de noticias CNN. "En privado, busca comprender las críticas del multimillonario tecnológico, mientras que públicamente señala que no le importa", informó la cadena estadounidense citando a una fuente familiarizada con estas conversaciones. Sin embargo, Trump se negó a opinar públicamente sobre este asunto el viernes por la noche desde el Air Force One: "No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé... no sé cuál es su situación", dijo entonces.

A esto se añade que un funcionario del gobierno dijo a la prensa local que el mandatario estaría considerando vender o incluso regalar el auto eléctrico Tesla que compró durante el evento que organizó en la Casa Blanca en marzo para apoyar a la empresa de autos eléctricos del sudafricano en medio de ataques a concesionarios, junto a caídas en los ingresos y la bolsa.

El desencadenante de la pelea de magnates fue la decepción expresada por Trump sobre las críticas recibidas por parte de Musk a su plan fiscal y presupuestario, que ha sido aprobado ya por la Cámara Baja y está en tramitación en el Senado, donde los republicanos también tienen el control. "Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así. Me sorprendió. (...) Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie", dijo Trump ante la prensa.

Musk había calificado esta semana de "abominación repugnante" dicho plan, que según la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense, una entidad no partidista, sumará a la deuda en la próxima década 2,4 billones de dólares.

Antes de que Trump terminara su comparecencia, Musk recurrió a la red social X para dar su versión de los hechos. Ahí desmintió que estuviera al tanto del contenido de esa propuesta en su tiempo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), puesto que dejó la semana pasada, y criticó de hecho que ese plan fuera aprobado en plena noche, "tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo".

La escalada de su cruzada verbal pasó después a sus respectivas redes, X y Truth Social, donde a lo largo del día uno y otro se fueron contestando y elevando el tono. "La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que (Joe) Biden no lo hiciera!", señaló Trump en referencia a su antecesor demócrata (2021-2025).

El choque de egos llevó a Musk a preguntar en una encuesta si ha llegado el momento de crear un nuevo partido político, una propuesta que sus seguidores apoyaron de forma mayoritaria, y también respaldó con un "sí" el mensaje donde un internauta apostaba por que esta pelea la iba a ganar Musk y consideraba que Trump debía ser destituido y reemplazado por el vicepresidente, JD Vance.

