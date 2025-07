Zelenzky propuso retomar las conversaciones de paz, Rusia atacó a Ucrania con drones

Las fuerzas de defensa aérea ucranianas interceptaron 25 de los 57 drones kamikaze Shahed de diseño iraní durante un ataque nocturno que afectó la región meridional de Zaporizhzhia y zonas de primera línea en Donetsk, Kharkiv, Sumi y Dnipro, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

La Fuerza Aérea comunicó que 18 drones fueron derribados en el norte y este del país, mientras que otros siete desaparecieron de los radares sin causar daños, atribuible al uso de defensa radioelectrónica. Las autoridades reportaron daños en 10 ubicaciones a causa de 32 drones, y fragmentos de los interceptados impactaron en seis lugares adicionales

En el caso de Zaporizhzhia, las autoridades locales informaron que 13 drones hirieron a una mujer de 69 años y dañaron diversos edificios residenciales. En la región de Kharkov, 17 drones impactaron los distritos de Izium y Kupiansk, donde seis civiles resultaron heridos por ataques combinados de drones y artillería rusos. En la región de Sumi, una mujer de 78 años falleció después de que cuatro drones rusos provocaran un incendio en una aldea.

El ataque con drones continuó durante la mañana del domingo, con presencia confirmada de drones Shahed en el este del país.

Rusia intensificó su ofensiva con artillería, aviación y más drones en otras áreas del frente. En Donetsk, cuatro civiles murieron y seis resultaron heridos, mientras que en la región de Kherson se reportó un civil fallecido y seis heridos.

Las autoridades locales recordaron que, desde la invasión en 2022, al menos 3.369 residentes han muerto y 7.610 han resultado heridos en la región de Donetsk. Estas cifras no contemplan víctimas en las ciudades de Mariupol y Volnovaja, donde existe temor de que decenas de miles hayan muerto en las primeras fases de la guerra.

Nueva propuesta de Kiev

El presidente Volodímir Zelensky informó el sábado que Ucrania propuso a Rusia celebrar una nueva ronda de conversaciones de paz la próxima semana, en un esfuerzo por acelerar las negociaciones para un alto el fuego. Zelensky destacó en un comunicado: “Todo debe hacerse para lograr un alto el fuego. La parte rusa debe dejar de evitar las decisiones. El intercambio de prisioneros, la devolución de niños, el cese de los asesinatos. Se necesita una reunión al nivel de líderes para garantizar una paz verdadera y duradera. Ucrania está preparada para dicha reunión”.

Zelensky precisó que Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y jefe de la delegación ucraniana en las conversaciones previas en Estambul, fue el encargado de presentar la propuesta a Moscú. Umerov asumió el cargo la semana pasada y tiene como tarea aportar mayor impulso a las negociaciones.

El mandatario ucraniano también informó sobre la relevancia de la sincronización de sanciones con la Unión Europea y otros países europeos no comunitarios. “Continuaremos este proceso muy importante de sincronización de sanciones, no solo de las europeas, dentro de nuestras jurisdicciones. He instruido para que este trabajo se realice lo más rápido posible”, expresó Zelensky.

En cuanto a la cooperación militar, el mandatario afirmó: “Estamos trabajando también en la dirección estadounidense. Tenemos acuerdos con el presidente Trump que debemos implementar lo antes posible. Ucrania está comprometida con la máxima productividad. Esto incluye acuerdos sobre defensa aérea y nuevos contratos de armas”. El presidente recalcó la disposición de Ucrania tanto para adquirir armamento estadounidense como para exportar tecnología ucraniana, especialmente drones, y adelantó la firma de nuevos contratos para interceptores la próxima semana.

Tras cinco meses y dos rondas de negociación en Estambul, Ucrania y Rusia solo han acordado intercambios de prisioneros, sin llegar a avances significativos para el fin del conflicto. Rusia ha insistido en estar dispuesta a retomar negociaciones, pero mantiene sus demandas catalogadas como “maximalistas” por Kiev y sus aliados.

Infobae