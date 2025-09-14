Horror: una mujer confesó tener los restos de su bebé guardados en el freezer

Un macabro descubrimiento conmocionó a España. Este sábado, una mujer fue detenida al confesar que tenía guardado los restos de su bebé de 27 semanas en el freezer de su casa, en la provincia española de Toledo.

El macabro hallazgo se llevó a cabo el pasado martes en la localidad de Alberche del Caudillo, donde la madre de la mujer alertó a Servicio Sociales sobre el parto.

La mujer, que tiene problemas con las drogas y es víctima de violencia de género, estaba siendo controlada por los trabajadores sociales, que notaron irregularidades en el embarazo y al recibir el llamado de la madre, avisaron a la Guardia Civil.

Después de conseguir los permisos judiciales para actuar, los agentes ingresaron al domicilio y se encontraron con un horrible escenario. La mujer aseguró que había tenido un aborto y que guardó el cuerpo en el freezer. La Policía encontró el feto exactamente donde la madre había indicado.

Ante esta situación, la Guardia Civil comenzó a recolectar pruebas dentro de la vivienda para intentar determinar cómo había sido el parto y en qué condiciones fue conservado el pequeño cuerpo.

La mujer, que tiene otros cuatro hijos de distintos padres, quedó bajo investigación mientras la Justicia intentaba esclarecer las circunstancias del hecho.

La policía la detuvo este sábado, al igual que su actual pareja. El juez encargado del caso decretó secreto de sumario.

Por otro lado, los vecinos contaron que en la casa donde se encontró al feto "había trifulcas y voces" muy seguido. Los padres de la mujer trabajan en una empresa de juegos de azar y llevan una vida acomodada, aunque los testigos señalaron que la mujer "no tomó buen camino".

Uno de los hijos ya había sido retirado por los Servicios Sociales, mientras que los tres menores restantes quedaron con familia extensa y otro bajo tutela de la Administración, según explicó la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano.

Minuto Uno