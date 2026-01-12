Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno

El Foro Penal, organización venezolana de derechos humanos, confirmó la liberación de 24 presos políticos en la madrugada de este lunes en Venezuela, según un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X. Entre los excarcelados figuran tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, quienes permanecían detenidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1.

De acuerdo con la información difundida por el Foro Penal, en el centro La Crisálida se produjo la excarcelación de nueve personas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

En el penal El Rodeo 1 fueron liberados quince detenidos, entre ellos Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini (de nacionalidad italiana), Mario Burló (también italiano) y Alejandro González de Canales Plaza.

El Foro Penal indicó que está “verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, según el mensaje difundido en la plataforma X.

