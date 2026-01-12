Las noticias más importantes del 12 de enero

Pronostican una semana calurosa en Corrientes con máximas de 36 grados
Corrientes: un motociclista murió tras chocar contra un caballo
Estafa en Corrientes: recuperaron una motocicleta que fue comprada con cheques sin fondos
Quién era el peluquero argentino que iba a ser papá y fue asesinado en México
Mauricio Macri y Juliana Awada tomaron la decisión de separarse
Corrientes: detuvieron a un brasileño con pedido de captura por homicidio
Ficha Limpia: el Gobierno espera aprobar el proyecto con la suma de aliados políticos
Corrientes: demoraron a dos hombres y secuestraron un arma de fuego