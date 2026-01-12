¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

evacuados Indec Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 12 de enero

Por El Litoral

Lunes, 12 de enero de 2026 a las 07:00

Pronostican una semana calurosa en Corrientes con máximas de 36 grados

Corrientes: un motociclista murió tras chocar contra un caballo

Estafa en Corrientes: recuperaron una motocicleta que fue comprada con cheques sin fondos

Quién era el peluquero argentino que iba a ser papá y fue asesinado en México

Mauricio Macri y Juliana Awada tomaron la decisión de separarse

Corrientes: detuvieron a un brasileño con pedido de captura por homicidio

Ficha Limpia: el Gobierno espera aprobar el proyecto con la suma de aliados políticos

Corrientes: demoraron a dos hombres y secuestraron un arma de fuego





 

