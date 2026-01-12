Trasladaron a Corrientes a un hombre acusado de abuso sexual

Un hombre acusado de abuso sexual fue trasladado desde la provincia de Buenos Aires hasta la localidad correntina de Curuzú Cuatiá para afrontar una investigación judicial en su contra.

El procedimiento se concretó luego de que el sospechoso fuera localizado y detenido en General Pintos, provincia de Buenos Aires, a partir de una orden judicial vigente solicitada por autoridades correntinas. Tras su aprehensión, se activó el protocolo correspondiente para concretar su traslado a la provincia.

Personal de la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional III viajó hasta territorio bonaerense para realizar el traslado del imputado, identificado con las iniciales M.R.S.

Una vez arribado a Corrientes, el hombre fue alojado en una dependencia policial de Curuzú Cuatiá, donde quedó a disposición de la Justicia local.

La causa es seguida por la Fiscalía de Curuzú Cuatiá, que continúa con las actuaciones judiciales para avanzar en la investigación y determinar la responsabilidad del acusado en el hecho denunciado.