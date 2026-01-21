El chavismo liberó a un empleado venezolano de la embajada argentina en Caracas

Un empleado venezolano de la embajada argentina en Caracas fue liberado tras permanecer detenido 13 meses.

Se trata de Marino Antonio Mendoza, apresado en diciembre de 2024 y recluido en el Helicoide, el mayor centro de detención del país, anunció la activista opositora Elisa Trotta en X.

“Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio. Nos alegra profundamente esta noticia. Seguimos exigiendo la liberación de TODOS los presos políticos de la dictadura chavista”, afirmó Trotta, exrepresentante del líder opositor Juan Gauidó en la Argentina.

El Gobierno de Javier Milei cerró la embajada en Caracas en agosto de 2024 luego de que el chavismo intimara a los diplomáticos argentinos y de otros seis países a abandonar Venezuela, en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio de ese año.

Quién es el empleado de la embajada argentina en Caracas liberado por el chavismo

Según informó Trotta, Mendoza se desempeñaba como conductor oficial de la sede diplomática argentina.

El trabajador estaba recluido en El Helicoide, la sede de los servicios de inteligencia del chavismo (Sebin) considerado el mayor centro de detención y tortura del país.

Tras el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, el gobierno chavista de Delcy Rodríguez liberó a alrededor de un centenar de detenidos por razones políticas.

Sin embargo, según organizaciones de derechos humanos, aún permanecen en distintas cárceles del país más de 700 presos políticos.

Entre ellos se encuentran al menos dos argentinos, el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

“Centros de detención clandestinos”

En forma paralela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que tiene información de que en Venezuela siguen operando “centros de detención clandestinos”, a pesar de la liberación de presos políticos. Lo informó este miércoles la relatora especial para Venezuela del organismo, Gloria Monique de Mees.

“La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva” declaró la relatora ante el Consejo Permanente de la OEA.

A pesar de la excarcelación de presos políticos que lleva a cabo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.

La relatora indicó que según las informaciones en poder del organismo, hasta el 19 de enero habían salido de prisión 143 detenidos políticos.

“La Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está liberando a los presos políticos”, añadió la relatora del organismo autónomo.

