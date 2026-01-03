El gobierno de Estados Unidos llamó a sus ciudadanos en Venezuela a "refugiarse" y "salir tan pronto como sea seguro", luego de los bombardeos sobre Caracas y otras ciudades venezolanas.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que gestiona los asuntos relativos al país vecino, emitió un comunicado este sábado en el que advierte sobre la extrema peligrosidad de permanecer en territorio venezolano. La sede diplomática instó a quienes ya se encuentran allí a resguardarse de inmediato y a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad en tiempo real.

El Departamento de Estado ratificó que Venezuela se mantiene en el nivel 4, la categoría más alta de alerta de viaje. Según el documento oficial, los ciudadanos estadounidenses enfrentan riesgos críticos que incluyen: detenciones injustas y torturas; terrorismo y secuestros; aplicación arbitraria de leyes locales; disturbios civiles y delincuencia organizada; e infraestructura sanitaria deficiente.

La actualización de la alerta es tajante: la recomendación para todos los ciudadanos estadounidenses es abandonar el país de inmediato.

Sin asistencia consular

Uno de los puntos más críticos del comunicado recuerda que, desde marzo de 2019, el Departamento de Estado retiró a todo su personal diplomático de Caracas. Al estar las operaciones suspendidas, el gobierno estadounidense no tiene capacidad para brindar servicios consulares de rutina ni asistencia de emergencia a sus ciudadanos dentro de Venezuela.

Ante la escalada de violencia y los ataques reportados, la embajada difundió una serie de pautas de supervivencia. No viajar a Venezuela bajo ninguna circunstancia es la primera recomendación.

También refugiarse en sus hogares y esperar el momento más seguro para evacuar el país. En tercer lugar, establecer múltiples métodos de comunicación (redes sociales, mensajería satelital, llamadas) con familiares y amigos fuera de Venezuela para reportar su estado.

Trump afirmó que Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela junto a su esposa, Cilia Flores.

“Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”, afirmó Trump en su red social, Truth Social.

TN