Se realizó un operativo de seguridad en las unidades penales de Corrientes

En un operativo de prevención, el Servicio Penitenciario Provincial realizó un amplio despliegue de seguridad en los establecimientos penitenciarios N° 1 y N° 6, de San Cayetano, con el objetivo de reforzar la seguridad institucional y evitar especialmente el ingreso de estupefacientes.

El procedimiento, estuvo a cargo del director de Procedimientos Penitenciarios, alcaide mayor Patricio Espinoza, incluyó requisas al personal y visitas, con la participación de la División Canes, División Inteligencia, Secuestro de Estupefacientes, División ETOP y Motorizada.

Estas acciones se enmarcan en las tareas preventivas permanentes para garantizar el orden y la seguridad dentro de las unidades penitenciarias, y se intensifican en fechas especiales previas y posteriores al año nuevo.El operativo busca prevenir la introducción de elementos prohibidos en especial relacionados con el narcomenudeo y mantener la estabilidad de la población penal dentro de los establecimientos.