Club Deportivo Mandiyú Playas de Corrientes plaza Mercosur
PREVENCION DE INGRESO DE DROGA

Se realizó un operativo de seguridad en las unidades penales de Corrientes

Abarcaron las unidades penales numero uno y seis de San Cayetano

Por El Litoral

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 20:22

En un operativo de prevención, el Servicio Penitenciario Provincial realizó un amplio despliegue de seguridad en los establecimientos penitenciarios N° 1 y N° 6, de San Cayetano, con el objetivo de reforzar la seguridad institucional y evitar especialmente el ingreso de estupefacientes.
El procedimiento, estuvo a cargo del director de Procedimientos Penitenciarios, alcaide mayor Patricio Espinoza, incluyó requisas al personal y visitas, con la participación de la División Canes, División Inteligencia, Secuestro de Estupefacientes, División ETOP y Motorizada.


Estas acciones se enmarcan en las tareas preventivas permanentes para garantizar el orden y la seguridad dentro de las unidades penitenciarias, y se intensifican en fechas especiales previas y posteriores al año nuevo. 
El operativo busca prevenir la introducción de elementos prohibidos en especial relacionados con el narcomenudeo y mantener la estabilidad de la población penal dentro de los establecimientos.

