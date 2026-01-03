Lanzaron la 57ª edición del Festival Nacional del Auténtico Chamamé de Mburucuyá

En la tarde de este viernes, en La Unidad, se realizó el lanzamiento oficial de la 57ª edición provincial y 21ª edición nacional del Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026 en Mburucuyá.

En esta nueva edición, el encuentro chamamecero estará atravesado por un sentido homenaje al centenario del nacimiento del cantautor, guitarrista y compositor Salvador Miqueri, hijo dilecto de la localidad.

Al tomar la palabra en representación del Gobierno de Corrientes, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, expresó: “Para mí es un enorme placer estar acá en este lanzamiento del Auténtico Chamamé Tradicional”, y destacó que se trata de “un chamamé que nace de la tierra, de la familia reunida, del sapucay que no se aprende, se hereda”.

En ese sentido, Sánchez remarcó que este lanzamiento representa “un compromiso de cuidar lo auténtico y valorar a nuestros cultores”, motivo por el cual anunció que desde el Instituto de Cultura se resolvió declarar de interés cultural esta edición número 57 del festival. “Siempre que suene un acordeón en Mburucuyá, el chamamé seguirá vivo”, concluyó.

Mburucuyá, tierra anfitriona del chamamé

Por su parte, el intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, invitó a la comunidad a “transitar una de las experiencias más emblemáticas e importantes de nuestro sentir”, y aseguró que durante el festival “toda Mburucuyá se torna anfitriona para brindar no solo un espectáculo, sino también la calidez y solidaridad de su gente”.

El jefe comunal destacó además el valor cultural del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO, y subrayó que esta edición tendrá como eje central el homenaje por el centenario del natalicio de Salvador Miqueri, declarado oficialmente por la Honorable Cámara de Diputados como el “Año del Centenario del Poeta del Chamamé”.

El compromiso de los organizadores

Uno de los organizadores del festival, Fabio Verón, agradeció el acompañamiento del Instituto de Cultura, de los músicos, artesanos y de toda la comunidad de Mburucuyá. “Con muchísimo orgullo y responsabilidad estamos trabajando para llevar adelante una de las fiestas más importantes de la provincia de Corrientes”, afirmó, y remarcó que “el chamamé es una forma de ser y tenemos que defenderlo entre todos”.

Un lanzamiento a puro chamamé

El acto de presentación incluyó además expresiones artísticas que reflejaron la esencia del festival. A través del baile, el verso y la música, Belén Miño y Alonso Leyes interpretaron “Chamamé Curu”. Posteriormente, el cantautor Julio Cáceres, de Los de Imaguaré, recitó una poesía alusiva a la tradición del chamamé de Mburucuyá.

Las presentaciones musicales continuaron con Nostalgias Mburucuyanas, Los Hermanos Duarte, Sangre Guaraní, y el cierre estuvo a cargo de Gustavo Miqueri y sus Tréboles de Ases, en una jornada que reafirmó el espíritu auténtico del chamamé correntino.