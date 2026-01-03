Plaza de Corrientes tomada por motociclistas terminó con un masivo secuestro de rodados

Un fuerte operativo conjunto se desplegó durante la madrugada de este sábado en la zona de Plaza del Mercosur y la rotonda, donde un numeroso grupo de motociclistas generaba desorden, ruidos molestos y disturbios en la vía pública, alterando la tranquilidad de los vecinos.

La intervención estuvo a cargo de la Policía de Corrientes, en coordinación con personal de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes, y se concretó ante reiteradas denuncias por maniobras peligrosas y hechos de vandalismo registrados en oportunidades anteriores, especialmente contra los juegos y el mobiliario urbano del espacio público.

Como resultado del mega operativo de control, las autoridades secuestraron 48 motocicletas y un automóvil, todos por distintas infracciones a las normas de tránsito. Además, se labraron las actuaciones correspondientes conforme a la legislación vigente y los rodados fueron retirados de la vía pública.

Desde la institución policial destacaron que este tipo de procedimientos continuarán de manera sostenida y coordinada, con el objetivo de prevenir conductas que alteren el orden público, pongan en riesgo la seguridad vial y afecten la convivencia ciudadana.

El énfasis, señalaron, estará puesto en espacios públicos y zonas de alta concurrencia, donde este tipo de prácticas suelen repetirse y generan preocupación entre los vecinos. El operativo fue calificado como “contundente” y forma parte de una estrategia preventiva para garantizar la seguridad y el uso responsable de los espacios comunes.