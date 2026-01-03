Festejo de venezolanos en el Obelisco

Las manifestaciones de los venezolanos en Buenos Aires arrancaron este sábado apenas se conoció la noticia de la detención y extracción de Nicolás Maduro de Caracas tras una intervención militar de los Estados Unidos. Y a las 17, luego de una conferencia de prensa en la que Donald Trump dijo que su país va a gobernar a la nación caribeña hasta lograr una "transición ordenada", se llevó a cabo una masiva convocatoria frente al Obelisco.

A la hora señalada, un camión llegó hasta la plaza frente al clásico monumento porteño y descargaron unas estructuras metálicas para montar una especie de escenario. Muchos venezolanos con banderas de su país, algunos con la de los EE.UU. También se vio a otros manifestantes con la camiseta de su selección de fútbol, conocida como “La Vino Tinto”, y de Argentina.

La gente allí reunida canta “Y ya cayó, y ya cayó, este gobierno ya cayó”, y no puede evitar emocionarse. "Esto fue muy esperado para mí, la verdad es que lo que me sale es pura euforia y a lo mejor digo torpezas, pero es la felicidad", dijo Carmen Teresa Pérez en diálogo con la prensa metropolitana.

Ella es una venezolana que vive en Argentina desde hace 7 años y como tantos otros agradece el recibimiento de este país.

Respecto a los dichos de Trump sobre el futuro inmediato de Venezuela, Carmen opina que es mejor esperar “a ver qué es lo que va a ir pasando, porque a veces uno lee los titulares y se llena la cabeza".

"Lo más importante fue sacar a esta gente, porque no podía haber algo peor que eso. Así que lo que viene son siempre cosas mejores. Estuvimos exactamente 25 años en las calles, cesó un poco porque tuvimos mucha represión, pero nunca dejamos de protestar nunca dejamos de luchar. María Corina Machado fue la que se impuso durante todos estos años y es la que ha dado la cara y es en la que queremos confiar", aclara.

Por su parte, Migdalia Velázquez marcha junto a su hermana y dos amigos venezolanos que viven en Chile actualmente. "Tenemos la fe y la esperanza de que sea solo la transición y después que agarre nuestro presidente elegido. Se intentó por todos los medios, fuimos a Naciones Unidas, hicimos elecciones. La única forma era esto, lamentablemente", añadieron.

Poco antes de las 19, Elisa Trotta Gamus, abogada y ex embajadora venezolana, subió al escenario junto al diputado Richard Blanco y la joven referente Adriana Flores Márquez.

"No podemos dejar de pensar en la sangre derramada en nuestro país. Por los presos políticos, por los que hoy exigimos el cierre de todos los centros de tortura. Por la liberación, por el reencuentro", dijo Elisa, la primera en tomar el micrófono.

La ex embajadora de Venezuela en Argentina agradeció también el apoyo de Javier Milei, Patricia Bullrich y Jorge Macri.

Por su parte, Blanco recordó a las personas que murieron peleando en las calles venezolanas "producto de Nicolás Maduro que hoy está preso y va a pagar".

"Tenemos que estar unidos porque lo que nos viene es un país distinto. Tenemos que aplaudir desde aquí, que se escuche hasta Venezuela. Por nuestros presos políticos y por María Corina Machado y nuestro presidente Edmundo González Urrutia. Gracias al argentino más humilde, que siempre está para darnos una ayuda. Amor con amor se paga y venimos a decirles: cuenten con Venezuela. Porque Argentina y Venezuela son una sola patria", señaló el diputado.

Mientras tanto, la gente se abraza y canta las canciones emblemáticas de Venezuela. Suena la música y comienzan a colocar las luces tricolores que iluminaron el Obelisco durante la noche.