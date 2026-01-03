Los Reyes Magos llegan en camión de bomberos para llevar regalos a niños correntinos

En Corrientes Capital, la magia de los Reyes Magos vuelve a encenderse con un gesto solidario que ya es tradición. Este año, Melchor, Gaspar y Baltasar cambian el camello por el camión de bomberos, con el objetivo de llevar alegría a niñas y niños de distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por los Bomberos Voluntarios, quienes invitan a la comunidad a sumarse con la donación de juguetes y golosinas. La campaña busca que ningún chico se quede sin su regalo en el Día de Reyes y, al mismo tiempo, fortalecer los lazos de solidaridad entre vecinos.

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones al cuartel ubicado en Gutenberg 2600, o bien coordinar el retiro a domicilio a través de WhatsApp al 3794-048942. Además, se habilitó la posibilidad de realizar aportes de manera virtual mediante Mercado Pago, facilitando la participación de quienes no puedan acercarse de forma presencial.

Desde el cuartel destacaron que cada aporte, por pequeño que sea, suma a esta cruzada solidaria que año a año logra dibujar sonrisas y llevar un mensaje de esperanza a las familias correntinas.

“Entre todos podemos hacer que los Reyes lleguen a más hogares”, señalaron, al tiempo que renovaron la invitación a colaborar y ser parte de una jornada cargada de emoción, sirenas y corazones solidarios.