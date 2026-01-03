Un esquinense cosechó una sandía de 41,8 kilos y ganó el concurso en la fiesta provincial

Esquina volvió a sentir el orgullo productivo con una nueva edición del tradicional certamen que premia a las mejores sandías de la región la 53ª Fiesta Provincial de la Sandía y la Producción. Este sábado se conocieron los resultados oficiales y hubo un nombre que se repitió en lo más alto del podio a Emilio Aranda, quien se quedó con el primer puesto gracias a una sandía que alcanzó los 41,800 kilos, convirtiéndose en la más grande del concurso.

Más de 30 productores

El certamen, ya consolidado como un sello distintivo de la ciudad, contó este año con la participación de 34 productores locales, que pusieron a prueba la calidad de sus cosechas en dos categorías centrales como sabor y peso. Las evaluaciones se realizaron bajo la atenta mirada de un jurado integrado por referentes del sector y autoridades locales, entre ellos Antonio Aranda, Osvaldo Vega, Mauricio Papaleo, Ricardo Canteros y el intendente Cristian Olivetti.

Durante la competencia se analizaron tres variedades principales de sandía: Crimson Sweet, Jubilee e Híbrida. En la categoría Sabor, los primeros puestos fueron para Sandra Díaz (Crimson Sweet), Maximiliano Morales (Jubilee) y Ramona Sosa (Híbrida), destacándose por la dulzura y calidad de sus frutos.

Sin embargo, fue la categoría “peso” la que se llevó todas las miradas. Con ejemplares que rozaron los 42 kilos, el gran protagonista volvió a ser Emilio Aranda, quien obtuvo el primer lugar en las variedades Jubilee, con una sandía de 40,4 kg, e Híbrida, alcanzando la marca máxima del certamen con 41,8 kg. En tanto, en la variedad Crimson Sweet, el primer puesto fue para Ramón Aranda, con un ejemplar de 23 kilos.

La premiación oficial se realizará este sábado en el predio del evento, donde además tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la elección de la nueva soberana, quien recibirá los atributos de manos de la reina saliente, Lara Ojeda.

La 53ª Fiesta Provincial de la Sandía y la Producción, organizada por la Sociedad Sportiva Esquinense, se desarrolla los días 2 y 3 de enero de 2026 en el puerto de Esquina. El evento combina la puesta en valor de la producción local con espectáculos culturales y musicales, y cada año convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia y la región, reafirmando el rol de Esquina como capital de la sandía de Corrientes.