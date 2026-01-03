Caso Loan: fijaron fecha para la primera audiencia preliminar camino al juicio

El caso Loan Peña, el niño de 6 años desaparecido en la localidad de 9 de Julio, el 13 de junio del 2024 arrojó novedades en el ámbito judicial ya que la Justicia confirmó un paso clave en la causa, de cara al juicio oral.

Mediante una resolución, el Tribunal Oral Federal de Corrientes no hizo lugar a un recurso de oposición presentado por la defensa de varios de los detenidos y confirmó la fecha de la audiencia preliminar, un escaño importante antes del juicio.

La fecha fue confirmada para el 27 de febrero, a las 9.30.

Previamente, los abogados de Mónica Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Nicolás Gabriel Soria, habría solicitado dejar sin efecto la fijación de la fecha, argumentando que aún continúa una investigación paralela de la causa y que eso afectaría garantías como el "non bis in idem", el plazo razonable y el derecho de defensa.

El Tribunal rechazó el recurso, considerando que la fijación de la audiencia preliminar es una providencia de mero trámite, que: "No implica apertura del juicio ni juzgamiento. No produce efectos irreversibles. No modifica la situación jurídica de los imputados. No vulnera garantías constitucionales".

Caso



Cabe recordar que la desaparición del niño correntino ocurrió el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar.

Por el caso, están imputados Carlos Pérez, Laudelina Peña, Mónica Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, Victoria Caillava, Walter Maciel y Bernardino Benítez, junto a otras 10 personas que también participarán del juicio oral, pero por entorpecimiento de la investigación, manipulación de testimonios y defraudación a la administración pública.

Semanas atras el Juzgado Federal de Goya había ordenado una serie de medidas urgentes en la investigación, como respuesta a reiterados pedidos de la querella y para acelerar la producción de prueba y la actualización de los sistemas de alerta y recompensa.

Solicitó por ejemplo un envejecimiento forense de la foto del niño y que se eleve el monto que se ofrece para quien aporte datos claves a la causa. El conflicto central que atraviesa la causa es la tensión entre la necesidad de celeridad en la búsqueda de Loan y las demoras en la ejecución de medidas clave solicitadas.

Una vez obtenida la imagen actualizada mediante el envejecimiento forense, se ordenó su remisión a Interpol Argentina para su incorporación al sistema internacional y se dispuso su difusión pública a través de los mecanismos previstos en el Sistema de Alerta Sofía y los medios de comunicación masivos.