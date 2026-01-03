“El final de la pesadilla está llegando”, dijo la esposa de Gallo, el gendarme detenido

María Alexandra Gómez recibió con esperanza la noticia de la detención del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos. Su esposo, el gendarme argentino Nahuel Gallo, se encuentra detenido de manera ilegal por el Estado bolivariano desde el 8 de diciembre de 2024.

“Hola buenos días, aún no tenemos información sobre la situación de Nahuel y de todos los inocentes detenidos injustamente en cárceles en Venezuela. Confío plenamente en Dios, que la noticia llegará y que Nahuel Agustín Gallo estará abrazado con Víctor pronto. PD: es el mejor regalo de cumpleaños que Víctor podrá recibir. Después de 391 días en Desaparición Forzada podemos decir que el final de esta pesadilla está llegando”, expresó Gómez, esperanzada por un futuro encuentro del gendarme con ella y con su hijo.

El Gobierno, por su parte, espera que el cambio de situación en Venezuela posibilite la repatriación del gendarme, capturado por las fuerzas de Maduro cuando había llegado a ese país para visitar a familiares de su esposa.

Un día antes de la incursión de tropas norteamericanas que arrestaron a Maduro, la esposa del gendarme había recordado en las redes sociales que un año antes había podido ver las primeras imágenes de su esposo luego del arresto, a partir de fotografías difundidas por el gobierno de Venezuela.

“Hace un año de esto, el 2 de enero del 2025 a las 7pm el Ministerio Público encabezado por el Fiscal General Tarek Williams Saab difundió este material. Unos videos y unas fotos con carencia de todo. Sin ubicación, ni fecha exacta de cuando fueron tomadas, sin saber en qué circunstancias las hicieron, el porqué Nahuel caminaba de un lado a otro. Es lo único que tenemos de Nahuel Agustín Gallo, 390 días después”, dijo en su cuenta de X.