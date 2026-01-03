Desde el inicio de temporada, 139.000 bañistas visitaron las playas de Corrientes

La temporada de verano 2025/26 comenzó con una alta concurrencia en las cinco playas habilitadas, que en conjunto recibieron 139.161 personas entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, según datos oficiales.

De acuerdo al relevamiento del observatorio proporcionado por la Dirección de Playas de la Municipalidad a El Litoral, octubre registró la asistencia de 22.236 personas, marcando el inicio de la actividad recreativa en la costa. En noviembre, con mejores condiciones climáticas y mayor flujo turístico, la cifra se elevó a 52.900 visitantes. El pico de concurrencia se dio en diciembre, con 64.025 personas, consolidando el crecimiento sostenido de público a lo largo del trimestre.

Horarios para asistir a las playas

Ante las altas temperaturas que atraviesa Corrientes, se extiende el horario nocturno en la playa Arazaty I, que desde el último fin de semana funciona hasta las 22, convirtiéndose en el único balneario de la ciudad con actividad nocturna.

Los cinco balnearios capitalinos están habilitados para el público entre las 8 y las 20. Sin embargo, la demanda creciente y las jornadas agobiantes impulsaron al municipio a ampliar el horario de la Arazaty I, tal como sucedió el verano pasado. Los restantes —Arazaty II, Malvinas I y II, y Molina Punta— continuarán funcionando en su horario habitual, pero con baños hasta las 2.

El aumento de bañistas estuvo acompañado por el operativo de guardavidas, que cumplió un rol clave en la prevención y seguridad de quienes eligieron las playas para refrescarse durante los primeros meses de calor. El trabajo coordinado permitió cubrir los sectores habilitados y reforzar las recomendaciones para el uso responsable del río.

Las cifras confirman un balance positivo en el arranque de la temporada, con expectativas favorables de cara a los meses de enero y febrero, tradicionalmente los de mayor afluencia. Remarcan la importancia de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones del personal de seguridad acuática para disfrutar de una temporada segura.