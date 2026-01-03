Alerta amarilla en Corrientes: se esperan lluvias y descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado que la provincia de Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla debido a la probabilidad de fuertes lluvias y tormentas.

Según el organismo, se prevén precipitaciones para la jornada de este sábado, que se extenderán hasta la tarde, con una temperatura máxima de 32 grados.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”, precisó el SMN.

Asimismo, se anticipan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas de la provincia.

De acuerdo al pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar hacia la noche del sábado.



En tanto, para el domingo se espera un cielo parcialmente soleado, con una temperatura máxima de 28 grados.