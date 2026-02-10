Caso Epstein: Carlos III dispuesto a apoyar la investigación contra el expríncipe Andrés

El rey Carlos III de Inglaterra manifestó su disposición a colaborar con la Policía británica en el marco de la investigación sobre el vínculo de su hermano, el expríncipe Andrés, con el magnate Jeffrey Epstein. Así lo indicó el Palacio de Buckingham, luego de la difusión de nueva información judicial en Estados Unidos respecto a la causa por tráfico sexual.

Según un comunicado oficial, el monarca expresó su “enorme preocupación” por las revelaciones conocidas en los últimos días y aclaró que, en caso de ser requerido, brindará apoyo a las autoridades del Reino Unido. La causa es seguida por la Policía del Valle del Támesis.

Las declaraciones se produjeron tras la publicación, el pasado 30 de enero, de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados a la investigación sobre Epstein. El material incluye más de tres millones de páginas, entre ellas videos, imágenes y registros relacionados con el caso, en los que aparece mencionado el hijo de la reina Isabel II.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno estadounidense, Andrés envió informes oficiales sobre viajes realizados a Singapur, Hong Kong y Vietnam en 2010 y 2011, cuando se desempeñaba como representante especial de Comercio e Inversión del Reino Unido. Estos viajes se habrían producido después de que Epstein cumpliera una condena de 18 meses de prisión por prostituir a una menor.

Desde Buckingham señalaron que las denuncias deben ser respondidas por el propio Andrés, aunque remarcaron la voluntad del rey de cooperar con la investigación si así se lo solicita.

Con información de Infobae.