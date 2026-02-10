Allanamientos en Corrientes: se secuestraron motos y un auto en Curuzú Cuatiá

La Policía de Corrientes realizó cinco allanamientos en Curuzú Cuatiá a partir de una investigación abierta. Se secuestraron motocicletas, motopartes, un automóvil y otros elementos vinculados a la causa judicial.

Los allanamientos comenzaron alrededor de las 14 y se realizaron en distintos domicilios de la ciudad.

Elementos secuestrados:

Dos motocicletas (una Yamaha de 125 cc y una Honda Tornado de 250 cc).

Automóvil Peugeot 307.

Celulares, motopartes y documentación.

Según las averiguaciones, el vehículo tendría pedido de secuestro emitido en la provincia de Buenos Aires.

Las medidas fueron llevadas adelante por personal de la División de Investigación Criminal, con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación. También participaron efectivos de las comisarías Primera, Segunda, Tercera y de la Mujer y el Menor, además del Grupo Táctico Operativo, el Comando de Patrullas y la División Canes.

Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia, que continuará con las investigaciones alrededor de la causa.