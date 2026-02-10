Caso Andis: el Gobierno no analiza la posibilidad de ser querellante

El Gobierno mantiene su postura de no involucrarse en la causa contra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y por el momento no va a solicitar ser querellante en la investigación por la que ya fueron procesados el ex funcionario y otras 18 personas.

Las autoridades nacionales optan por continuar al margen de la denuncia y confían en la inocencia de todos los integrantes del Gabinete que son mencionados en el expediente, entre los cuales está la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por esta razón, en la Casa Rosada no diseñaron ninguna estrategia judicial por este tema, ya que consideran que se tomaron las medidas correspondientes cuando se filtraron los audios que dieron origen a las sospechas de corrupción.

“Es un tema que está investigando la Justicia. El Gobierno transfirió las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar la transparencia en el organismo”, señaló a Infobae una persona cercana a la cúpula libertaria.

El Gobierno confía en la inocencia de los funcionarios que son nombrados en los audios por los sospehosos

Al respecto, en el oficialismo asegurán que no hay preocupación por lo que pueda suceder con Spagnuolo y remarcan que es “la defensa la que se ocupará” de dar las explicaciones pertinentes sobre las acusaciones.

Este lunes, juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director de la Andis como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

De acuerdo con lo que sostuvo el magistrado en su resolución, “se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal”, compuesta tanto por funcionarios estatales de ese organismo como por actores particulares, “que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”.

Aunque en la investigación aparecen varios funcionarios que todavía siguen en sus cargos, el Poder Ejecutivo no va a pedir -a priori- ser querellante: “Por ahora no. Todo está bajo estudio”, detalló un integrante de la mesa judicial.

La causa está en manos de Casanello

La denuncia original fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, que representó a la ex presidenta Cristina Kirchner en varias causas, también de presuntos hechos de corrupción.

El letrado se basó en los audios que circularon en diferentes medios periodísticos, en los que se escucha la voz de Spagnuolo reconociendo un mecanismo montado en la Andis para cobrar sobre precios en medicamentos y obtener así una ganancias que, según dijo, llegaba hasta las esferas más altas del Gobierno.

Esto derivó en una serie de operativos policiales a través de los cuales, por ejemplo, se le secuestraron 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros a Ornella Calvete, ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio.

La ex funcionaria del Ministerio de Economía es hija del empresario y operador en el mundo de las droguerías, Miguel Ángel Calvete, y ambos están también procesados en el marco de esta causa, como partípes necesarios.

Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las compañías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios al Estado. Según la prueba recolectada, los sospechosos habrían digitado las compras abusando de la situación de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos millonarios a droguerías amigas.

A Ornella Calvete se le encontró dinero en su departamento (imagen ilustrativa)

En la primera grabación que se conoció sobre este caso, Spagnuolo argumentaba que un porcentaje del dinero involucrado iba para Karina Milei, mientras que posteriormente también se lo nombró al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de su mayor confianza.

No obstante, en el círculo íntimo de la secretaria general explicaron a este medio que tampoco se va a denunciar al ex titular de la Andis por injurias: “No se va a accionar porque tampoco está acreditado que él haya dicho algo concreto, porque nunca aceptó que los audios fueran suyos”, detallaron.

Luego de la polémica inicial, el propio presidente Javier Milei respaldó públicamente a su hermana y aseguró que tiene “una absoluta tranquilidad al respecto” y confió en que “tarde o temprano la verdad va a salir a la luz”.

“Siempre están desfigurando las cosas y poniendo... Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son. Pero no quiero entorpecer el actuar de la Justicia, que siga actuando, que haga lo que tenga que hacer”, sostuvo durante una entrevista con Radio Mitre, a fines de noviembre pasado.

