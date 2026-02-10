¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés Policía de Chaco Banco de Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 10 de febrero

Por El Litoral

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 07:02

Continúan los cortes de ruta de trabajadores de Alal y piden solidaridad con las familias

Pronóstico de tormentas y calor extremo para esta semana en Corrientes

 

Valdés y Fecorr analizaron el impacto de la coyuntura en el comercio y la industria local

Pablo Alonso fue reelecto por unanimidad y seguirá al frente de la Liga Correntina

Se definió el reemplazante de Boca Unidos para el Provincial

Recuperan dinero y joyas robadas de un comercio y detienen a un sospechoso

Golpe al narcotráfico en Chaco: hallan 95 panes de cocaína en bloques de hormigón

Cuenta regresiva para el segundo clásico de la temporada

Lautaro Rosé: el juicio por la muerte del joven comenzará el 19 febrero


 

