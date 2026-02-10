Corrientes: el Ministerio de Educación presentó el programa Acciones de Verano 2026

El Ministerio de Educación de Corrientes presentó el programa Acciones de Verano y la agenda de trabajo prevista para los meses de febrero y marzo, destinadas a los niveles obligatorios del sistema provincial. La iniciativa fue dada a conocer este lunes en el Centro Administrativo del organismo.

La presentación estuvo encabezada por la ministra de Educación, Ana Miño, junto a funcionarios de distintas áreas. El programa reúne propuestas orientadas al acompañamiento de las trayectorias escolares durante el receso y al inicio del ciclo lectivo 2026.

Las Acciones de Verano incluyen cuatro líneas de trabajo:

Colectivo de lectura de verano

Actividades para mejorar la fluidez y comprensión lectora

Acompañamiento a la educación secundaria

Talleres vinculados a tecnologías de la información y la comunicación.

Estas actividades se desarrollarán a través de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, en articulación con la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, el Consejo General de Educación y la Dirección General de Nivel Secundario. Según lo informado, alcanzarán a unos 15.000 estudiantes y docentes de toda la provincia.

Agenda

En paralelo, se presentó la agenda educativa de febrero y marzo, que contempla guías de acción para las instituciones escolares. Los documentos fueron elaborados por la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa junto al Consejo General de Educación y la Dirección General de Nivel Secundario.

Las guías, una por cada nivel, parten de un diagnóstico institucional y buscan orientar la gestión escolar en la primera jornada institucional del año. Entre los ejes priorizados para el ciclo lectivo 2026 se encuentran la alfabetización, el fortalecimiento de la matemática, las trayectorias escolares, la transformación de la educación secundaria, la educación digital y la capacitación docente.