Corrientes: buscan familias para tres hermanos en situación de adoptabilidad

El Poder Judicial de Corrientes dispuso tres convocatorias públicas para encontrar familias para tres hermanos de 15, 13 y 12 años que se encuentran en situación de adoptabilidad. Aunque se trata de un grupo fraterno, la búsqueda se realiza de manera individual para priorizar entornos familiares que respondan a las necesidades específicas de cada uno.

La medida fue ordenada por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro, a cargo del doctor Alfredo Hernán Behr, con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), en el expediente VXP 9826/20.

Los tres niños residen en un Dispositivo de Cuidados desde 2021.

Desde el Poder Judicial convocaron a la comunidad a reflexionar sobre la adopción de niñas, niños y adolescentes, y a ofrecer entornos que garanticen afecto, estabilidad y acompañamiento para su desarrollo.

Adolescente de 15 años

Cursa el último año del nivel primario y se destaca por la responsabilidad en sus obligaciones escolares. Es descripto como colaborador, tímido, tranquilo, reservado, prolijo y proactivo.

Disfruta jugar al fútbol y fabricar muebles con madera, y asiste a terapia psicológica. Se busca una familia amorosa y comprensiva que lo acompañe en esta etapa y garantice la continuidad de su tratamiento.

Niña de 12 años

Asiste a una escuela especial con sistema plurigrado y recibe clases de apoyo. Se muestra colaborativa, establece vínculos y se desenvuelve con independencia en sus actividades cotidianas.

Presenta diagnóstico de retraso madurativo y necesita una familia dispuesta a brindarle los cuidados necesarios y acompañarla en actividades que favorezcan su bienestar emocional y su integración social.

Adolescente de 13 años

Concurre a una escuela especial con sistema plurigrado. Participa en propuestas artísticas y deportivas, juega al fútbol, mira películas y asiste a clases de arte.

Tiene diagnóstico de retraso cognitivo moderado y recibe tratamiento psiquiátrico infanto juvenil. Requiere una familia que lo reciba y lo acompañe en su desarrollo.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deben completar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en el sitio oficial del Poder Judicial y enviarlo al Juzgado de Gobernador Valentín Virasoro.

Contactos:

Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro

[email protected]

Teléfono: (03756) 484800/01

Avenida Lavalle N.º 2351

Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes)