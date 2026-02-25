Cuba mató a cuatro tripulantes de una lancha de Estados Unidos que ingresó a sus aguas

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Cuba, la Tropa Guardafrontera de la isla mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha estadounidense que no obedeció cuando se le dio la voz de alto en aguas territoriales y abrió fuego.

Así lo informó el Ministerio del Interior de Cuba, que además indicó que otras seis personas de la lancha estadounidense resultaron heridas y el comandante de la embarcación cubana.

Las autoridades cubanas informaron que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".



El incidente se produjo cuando detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

Fue entonces que la embarcación se aproximó "al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara" (centro de Cuba) donde se le acercó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación".

A continuación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que a su vez respondieron también con disparos, de acuerdo al reporte oficial de Cuba.

En el intercambio murieron cuatro integrantes de la lancha rápida y un total de siete personas resultaron heridas (seis que viajaban en la embarcación civil y un miembro de la Tropa Guardafronteras).

"Ante los desafíos actuales, Cuba reafirma su determinación de proteger sus aguas territoriales, basándose en el principio de que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado cubano para salvaguardar su soberanía y garantizar la estabilidad en la región", afirmó el gobierno cubano en el comunicado.

El Ministerio del Interior no aportó por el momento datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida.

Las autoridades de la isla reportan con frecuencia el hallazgo de lanchas rápidas abandonadas o capturadas en la costa norte (Ciego de Ávila, Villa Clara, La Habana) usadas habitualmente para recoger a potenciales migrantes, señalando estas acciones como “violaciones territoriales y tráfico humano”.

Antecedentes de enfrentamientos entre embarcaciones de Estados Unidos y Cuba

El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un asedio petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo, mientras en el país caribeño hay apagones prolongados, transporte limitado, empleos amenazados y precios en alza, con una crisis que golpea a la vida cotidiana de los ciudadanos.

En los últimos años se reportaron varios incidentes de este tipo, dos de ellos en 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EE.UU. disparó contra las fuerzas Guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocó heridas a un oficial cubano.

El otro suceso, se produjo en Bahía Honda (oeste) cuando una lancha procedente de EE.UU. chocó con una patrullera del Ministerio del Interior y el resultado fue el hundimiento de la primera y la muerte de varios de sus tripulantes.

Además, el enfrentamiento de Estados Unidos con Cuba se produce en plena crisis de energía en la isla, que ve afectado el normal funcionamiento de los vuelos internacionales. Tiene como detonante el bloqueo a la venta de petróleo a las autoridades cubanas, que fue modificado en las últimas horas con el permiso a vender combustible bajo determinadas condiciones.