Recuperan un celular denunciado como sustraído en Paso de la Patria

La Comisaría de Distrito Segunda de Paso de la Patria recuperó un teléfono celular que había sido sustraído recientemente, gracias a un rápido y eficaz operativo policial. El dispositivo fue hallado abandonado en la vía pública, presuntamente descartado por los autores del robo al sentirse acorralados por la presencia policial.



El hecho se desencadenó cuando dos personas se presentaron ante los efectivos para denunciar la sustracción de su teléfono móvil. Las víctimas brindaron características de los presuntos autores, lo que permitió a los policías iniciar de inmediato un intenso despliegue y rastrillaje por la zona.



Finalmente, el celular fue encontrado en la vía pública, tras lo cual fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno para continuar con la investigación para dar con los autores del delito.