Bill Gates confesó haber sido infiel y un mail de Epstein habla de una enfermedad

El martes 24 de febrero Bill Gates se presentó a la asamblea pública ante el personal de la Fundación Gates. Se trata de un encuentro que mantiene dos veces por año, pero esta vez los temas a tratar no fueron solamente los proyectos filantrópicos, sino la vida privada del cofundador de Microsoft y su vínculo con Jeffrey Epstein.

Según informó en exclusiva The Wall Street Journal, Gates asumió frente a todos los presentes que tuvo dos romances extramatrimoniales con mujeres rusas, mientras aún estaba casado con Melinda French Gates, y que Epstein lo descubrió posteriormente.

Sin dar nombres, mencionó que tuvo aventuras amorosas con una "jugadora de bridge rusa" que conoció en eventos de bridge y a otra "física nuclear rusa" que conoció mediante actividades comerciales.

Fue categórico en que ninguna de sus amantes fue víctima de la red de explotación y tráfico sexual de menores asociada al difunto financista. "No hice nada ilícito y no vi nada ilícito", declaró Gates.

Aseguró que las imágenes de los archivos de Epstein, desclasificados recientemente, donde se lo ve abrazado a dos mujeres distintas -cuyos rostros están censurados- en realidad son fotos que Epstein le pidió que se tomara con sus asistentes después de sus reuniones.

"Para ser claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban", enfatizó Gates. "Fue un grave error dedicar tiempo a Epstein e invitar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con él, y pido disculpas a quienes se vean involucrados en esto debido a mi error", agregó.

El multimillonario reconoció haberse reunido con Epstein a partir de 2011 y voló en un jet privado con Epstein hacia Alemania, Francia, Nueva York y Washington. En aquel entonces Epstein ya se había declarado culpable de "solicitar la prostitución de una menor" en 2008.

Gates afirmó que estaba al tanto de que el financista había tenido un problema con la Justicia durante 18 meses, que había limitado sus viajes pero aseguró que "no verificó adecuadamente sus antecedentes".

Dijo que Epstein tenía muchos contactos con multimillonarios de Wall Street y habían hablado de recaudar dinero para causas como la salud mundial.

"Saber lo que sé ahora lo hace cien veces peor, no solo por sus crímenes del pasado, sino porque está claro que su mal comportamiento persistía", lamentó Gates ante el personal.

Gates admitió que su intercambio de correos electrónicos con Epstein, recientemente revelados de los archivos del Departamento de Justicia, ensombrecen la Fundación Gates y su reputación.

"Definitivamente es lo opuesto a los valores y objetivos, y nuestro trabajo es muy delicado con la reputación, porque la gente puede elegir trabajar con nosotros o no en base a eso", lamentó Gates.

Gates declaró que 2014 fue el último año en que se reunió con Epstein. "Después de eso, siguió enviándome correos electrónicos, pero jamás volví a responderle", indicó.

En diálogo con la revista People, un portavoz de la Fundación Gates garantizó que el magnate "habló con franqueza, abordó varias cuestiones en detalle y asumió la responsabilidad de sus acciones".

El polémico mail de Jeffrey Epstein sobre las "infidelidades" de Bill Gates

Entre los correos electrónicos recientemente revelados se encontraban dos mensajes que Epstein se envió a sí mismo en julio de 2013, que parecen ser borradores: el primero es una carta de renuncia del entonces asesor científico de Gates, Boris Nikolic, y el segundo hacía referencia a una "disputa matrimonial" de Gates.

En uno de esos mails Epstein escribió: "Bill corre el riesgo de pasar de ser el hombre más rico a ser el mayor hipócrita, y Melinda el hazmerreír, y como resultado, las promesas desaparecerán".

Pero además Epstein acusó a Gates, de 70 años, de contraer una infección de transmisión sexual de "chicas rusas" y luego pedirle ayuda a para ocultárselo a su entonces esposa, Melinda.

Tras la difusión de esos mensajes, el portavoz de Gates calificó esas afirmaciones de Epstein como "absolutamente absurdas y completamente falsas".

La liberación del material sucede bajo el marco de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que tuvo su aprobación en noviembre. El acervo documental incluye miles de correos, fotos y actas judiciales que mencionan a diversas figuras de alto perfil.

"Más que desgarrador": la reacción de Melinda Gates al mail filtrado de Jeffrey Epstein

Consultada al respecto por la periodista Rachel Martin en el podcast Wild Card de National Public Radio (NPR), Melinda Gates no evadió el tema. Lo primero que dijo fue que la liberación de los archivos del caso Epstein implica que la sociedad atraviese "un ajuste de cuentas".

"Ninguna niña debería ser puesta en la situación en la que fueron puestas por Epstein y lo que sea que estuviera pasando con todas las diversas personas a su alrededor; es simplemente más que desgarrador", afirmó.

Agregó que los detalles que salieron a la luz con la liberación de los archivos les trae "recuerdos de momentos muy dolorosos en mi matrimonio".

Melinda se separó de Gates en mayo de 2021 tras comprobar que "la relación ya no era saludable y no podía confiar". "Seguí adelante, intencionalmente lo dejé de lado y seguí adelante; estoy en un lugar inesperadamente hermoso en mi vida, así que cualquier pregunta que quede sobre lo que ni siquiera puedo saber del todo, son para esas personas, e incluso para mi exmarido; ellos necesitan responder a esas cosas, no yo", sentenció.

Confesó que siente tristeza al leer artículos de noticias que hablan sobre el caso de Epstein y su vínculo con Gates. "Soy capaz de tomar mi propia tristeza y mirar a esas niñas y decir: 'Dios mío, ¿cómo les pasó eso a esas niñas?'", dijo consternada.

El mail completo de Jeffrey Epstein que compromete a Bill Gates

Querido Bill:

No puedo creer que hayas decidido ignorar la amistad que hemos desarrollado durante los últimos seis años. Soy consciente de que los accidentes ocurren, pero la forma en que cada uno de nosotros ha decidido afrontar este desafortunado suceso es lo que me tiene consternado más allá de lo comprensible.

Decidiste despedirme de mi trabajo, hiciste que Larry, tu encargado de relaciones públicas, me dijera que he tenido un comportamiento moralmente inapropiado, me pidió que sea el principal actor en un encubrimiento para que tú puedas mantener la reputación que tanto te ha costado conseguir, me pidió que vuelva a comprometerme con un acuerdo de confidencialidad y me dijo categóricamente que no podemos tener ninguna relación comercial directa, sin tener en cuenta en absoluto cómo afecta en la percepción pública de mi reputación. Tendré que evitar diligentemente la verdad, decirle a la gente que Bill no invertirá conmigo y elaborar una respuesta que se adapte a tus necesidades. Pero accediste a que te envíen [sic] una carta de recomendación en caso de que un futuro empleador la solicitara.

Me dijiste que Melinda insiste en que no me comunique contigo a menos que Larry esté presente o esté copiado. Aunque siempre has asegurado que no podría haber hecho un mejor trabajo y que me pagaban menos de lo que merecía en comparación con mi contribución, luego, más allá de todo sentido de la justicia y, francamente, de la decencia, dijiste que, como compensación “generosa” por mantener intacta la reputación de Gates, me dejarías quedarme con lo que acordamos que ya era mío (las piezas de inversión) y me darías dos años de indemnización por despido, similar a la de Christine Turner. Otra víctima más.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó que esta entrega masiva de información da cumplimiento a la ley federal. Foto: AP/J. Scott Applewhite. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó que esta entrega masiva de información da cumplimiento a la ley federal. Foto: AP/J. Scott Applewhite.

Si la situación fuera al revés, yo le habría dicho a Boris: “No es culpa tuya. Yo se lo confesé a Melinda, tú no. Fue un momento de debilidad y haré todo lo que esté en mis manos para compensarte. Tengo más dinero del que nadie necesita y te aseguro que haré lo posible para que no te veas perjudicado por mi error. Por suerte para mí, tengo suficiente dinero para proporcionarte; aunque no curará la herida, te dará seguridad en tu futuro. Además, haré todo lo posible para asegurarme de que tu próxima carrera sea gratificante y próspera. Aprecio el hecho de que esto altere drásticamente tus planes y soy muy consciente de la trayectoria profesional a la que renunciaste para unirte a la Fundación. Lo siento mucho, pero creo que el tiempo cura todas las heridas y esto acabará pasando. En ese sentido, sugiero comprarte la casa que tanto te gustaba y, además de los cinco años de indemnización, te compraré el contrato de inversión que habíamos acordado, entre el 30 y el 40 por ciento de una sociedad de cien millones de dólares, por 30 millones de dólares al cambio actual. Los términos y condiciones se acordarán”. Eso es lo que yo habría hecho si hubiera estado en tu lugar.

Sin embargo, lo que recibí fue un correo electrónico hostil y con palabras muy duras, diciéndome lo empleable que soy y que no debería esperar ninguna ayuda económica significativa de tu parte en el futuro. Para colmo de males, me imploraste que borrara los correos electrónicos relacionados con tu ETS, tu petición de que te diera antibióticos que pudieras dar a escondidas a Melinda y la descripción de tu pene. También me dejaste claro que no debía hablar de [NOMBRE CENSURADO], ya que era otro tema que debía permanecer entre nosotros dos.

A cambio de todas estas peticiones, que habría cumplido sin pensarlo dos veces, no debo asistir a las reuniones con Melinda, debo seguir proporcionándote el mismo nivel de servicio y dedicación que te he brindado con tanta diligencia hasta que estés listo para deshacerte de mí y de nuestra amistad.

Tendencia en Google

Las recientes versiones sobre los presuntos romances extramatrimoniales de Bill Gates recorrieron el mundo.

La repercusión del tema, reflejada en la sección de "Tendencias" de Google. Foto: captura.La repercusión del tema, reflejada en la sección de "Tendencias" de Google. Foto: captura.

En Argentina, al igual que en otros países, los usuarios buscaron en Google más información sobre el tema. Durante las últimas horas, esta situación se vio reflejada en la sección de "Tendencias" de la plataforma.

(Con información de Clarín)