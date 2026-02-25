Demoraron a un joven con plantas de marihuana tras un allanamiento en Tabay

Efectivos de la Comisaría de Distrito de Tabay incautaron dos plantas de marihuana y demoraron al morador de una vivienda durante un allanamiento realizado este martes, el cual derivó en una investigación que arrojaría otros operativos.



El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal de Investigaciones.

El allanamiento tuvo lugar en un domicilio del Barrio 16 de Julio, donde encontraron dos plantas de importante tamaño, con características de cannabis sativa. Tras realizar el test orientativo de rigor, se confirmó que se trataba de marihuana.

. Todo lo actuado quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras que las diligencias y trámites del caso continúan en curso.