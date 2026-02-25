Avanzan las obras del plan hídrico para prevenir anegamientos en barrios de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes inició esta semana los trabajos de limpieza integral del canal de La Olla, una intervención clave dentro del plan de mantenimiento del sistema de drenaje urbano con el objetivo de reducir el riesgo de anegamientos en distintos barrios de la ciudad.

Las tareas apuntan a recuperar la capacidad hidráulica del canal y optimizar el escurrimiento del agua de lluvia, especialmente ante precipitaciones intensas.

El secretario de Obras Públicas municipal, Juan Sebastián Gómez de la Fuente, explicó que los trabajos consisten en la desobstrucción de caños, remoción de residuos sólidos urbanos y extracción de sedimentos acumulados producto del escurrimiento natural.

“Estas intervenciones permiten recuperar la sección hidráulica original del canal y optimizar su capacidad de conducción”, detalló el funcionario.

Los operativos se ejecutan con maquinaria pesada, entre ellas excavadoras que trabajan junto a bateas y camiones para el retiro del material extraído. Además, una cuadrilla de 10 operarios realiza tareas manuales complementarias y limpieza en sectores de difícil acceso.

Conexión estratégica del sistema pluvial

Desde el área de Obras Públicas remarcaron que la limpieza integral es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema pluvial. El canal de La Olla se conecta con un reservorio natural ubicado en la misma zona, que cumple un rol clave en la regulación del caudal.

Desde allí, el sistema continúa hacia el conducto pluvial de avenida Frondizi y finalmente descarga en el arroyo Pirayuí, formando parte de un esquema hídrico estratégico para el desagote de un amplio sector de la capital correntina.

En paralelo, el Municipio ejecuta tareas complementarias como la recolección de residuos en zonas aledañas y la limpieza de sumideros vinculados a la red pluvial.

“Estas acciones forman parte de un plan sostenido de mantenimiento de infraestructura hídrica”, indicó Gómez de la Fuente, quien recordó que recientemente se realizaron intervenciones en los canales Decavial, Canal 5, Abitbol y Trasnea.

Barrios beneficiados

La obra beneficiará de manera directa a vecinos de los barrios Paloma de la Paz, Irupé, Serantes y San Jorge, entre otros sectores cercanos, contribuyendo a disminuir la acumulación de agua durante períodos de lluvias intensas.

Los trabajos se encuentran en su etapa inicial y se estima un plazo de ejecución aproximado de dos semanas, sujeto a las condiciones climáticas.

Una vez finalizada la limpieza del canal de La Olla, la Municipalidad avanzará con el saneamiento hídrico del Canal 4, dando continuidad al plan integral para fortalecer el sistema de drenaje pluvial y mejorar la infraestructura urbana en Corrientes.