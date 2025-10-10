Lotería La Poceada Correntina

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Temas del día:
Secciones
Servicios
Por El Litoral
Pronostican un “evento severo” en Corrientes por tormentas fuertes
Corrientes: condenan a un banco a pagar más de $63 millones por una estafa electrónica
Obrero murió tras caer desde un noveno piso en una obra en construcción
Tapebicuá y trabajadores firmaron un acuerdo y se reactiva la forestadora
"Son unos delincuentes", dijo Ricardo Cardozo sobre el cobro en un hospital público
En una visita institucional, Valdés fue recibido por el gobernador de Ñeembucú
Maxi Salas podrá jugar ante Sarmiento tras la reducción de su sanción
Boca Unidos busca mantener la ventaja y sellar la clasificación en Salta
Scaloni aseguró que el correntino López tendrá su oportunidad en los amistosos
Confirman al fiscal Schaefer en la causa paralela del caso Loan tras pedido de recusación
La emotiva despedida a Judith Casco
Tras dos décadas, 80 puesteros dejaron la plaza frente a la Basílica de Itatí
La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza
Espínola Serial está dentro del equipo argentino para los Sudamericanos 2026
Arrancó el programa de ayuda de EEUU por U$S 20 mil millones