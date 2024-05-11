Las noticias más importantes del 11 de mayo

Un testimonio de vida junto a Francisco
Detuvieron al hijo del narco “Cabeza López”, tras revocarse su falta de mérito
Una avenida estará cerrada durante un mes por obras pluviales
Las plantas gemelas de Fresa ya funcionan a pleno en Virasoro
Se hizo pasar por un juez de la Corte y estafó $400 mil a una mujer de Goya
Un correntino se consagró como subcampeón nacional de Skateboarding
Un goyano representará a Corrientes en el Consejo Federal de Inversiones
El Papa que habló con un extraterrestre
Boca fue reprobado pero desde los penales avanzó a los cuartos de final
A cinco meses del 2025: ¿qué pasa con las patentes de chapa en Corrientes?