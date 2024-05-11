¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gobierno de Corrientes Gustavo Valdés plus de refuerzo
Las noticias más importantes del 11 de mayo

Por El Litoral

Domingo, 11 de mayo de 2025 a las 07:22

Un testimonio de vida junto a Francisco

Detuvieron al hijo del narco “Cabeza López”, tras revocarse su falta de mérito

Una avenida estará cerrada durante un mes por obras pluviales

Las plantas gemelas de Fresa ya funcionan a pleno en Virasoro

Se hizo pasar por un juez de la Corte y estafó $400 mil a una mujer de Goya

Un correntino se consagró como subcampeón nacional de Skateboarding

Un goyano representará a Corrientes en el Consejo Federal de Inversiones

El Papa que habló con un extraterrestre

Boca fue reprobado pero desde los penales avanzó a los cuartos de final

A cinco meses del 2025: ¿qué pasa con las patentes de chapa en Corrientes?

