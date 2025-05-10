El Papa que habló con un extraterrestre

n A raíz de la reciente muerte del Papa Francisco, comenzamos a investigar en nuestros archivos, qué relación habría entre la aparición de ovnis y la Iglesia, qué piensa El Vaticano sobre la posibilidad de existencia de vida extraterrestre. Encontramos el increíble caso de Juan XXIII, el papa que tuvo un encuentro más que cercano con un ser del espacio. El relato de este espectacular hecho pertenece al asistente personal del Sumo Pontífice y fue publicado por el prestigioso diario norteamericano Los Angeles Times, el 23 de julio de l985. La publicación fue recogida por prácticamente todos los diarios del mundo, pero rápidamente, como era de esperar, el caso se envolvió en un prudente silencio. El Vaticano tampoco confirmó ni desmintió la versión periodística publicada. El sacerdote Loris Capovilla, que se desempeñaba en esa época como secretario privado del papa, fue el testigo directo de este sensacional hecho. El relato de Capovilla señala que “paseábamos con su santidad por los jardines del Vaticano, cuando vimos una fuerte luz acercarse en el cielo, un objeto muy luminoso se fue acercando lentamente, emitiendo luces de distintos colores intermitentes, era una gran nave de forma oval, que fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser bastante alto salió de la nave. Parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supusimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser de origen celestial y espiritual. Ambos rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue una prueba de que no habíamos tenido una visión y que no fue nuestra imaginación.”

Increíbles detalles

“El Papa se levantó y caminó hacia el ser, los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos. No me llamaron, así que permanecí quieto donde estaba, observando todo. No pude oír lo que hablaban porque estaban un poco lejos, pero sí veía como gesticulaban. Finalmente, el ser se dio vuelta, regresó a la nave y subió a ella que enseguida se elevó y desapareció en el cielo a gran velocidad. Su Santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo: “”Los hijos de Dios están en todas partes, aunque a veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos.” Después de eso continuamos nuestro paseo por los jardines como si nada hubiese pasado, pese a lo extraordinario del hecho” relató. Esta es una experiencia muy impresionante que deja abierto el interrogante de la vida fuera de nuestro planeta para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto en numerosas ocasiones en épocas bíblicas.

Dando más detalles, Capovilla contó que “él nunca dijo nada de platos voladores pero estoy seguro que ambos teníamos a los visitantes en nuestras mentes. En algunas ocasiones el Papa fue solo de paseo por los jardines y yo estaba seguro de que había Ovnis en el área porque veía sus luces evolucionando a la distancia, pero no puedo asegurar que el Papa volvió a verlos otra vez.”

Desde ese evento increíble que tuvo como protagonista al Papa Juan XXIII, Angelo Roncalli, la Iglesia católica profundizó sus investigaciones en torno a los extraterrestres. Es más, la Iglesia acepta la existencia de vida extraterrestre y hasta ha montado, conjuntamente con la NASA, en un lugar muy secreto, un Centro de Investigación para seguir los movimientos de esos seres y sus naves, llamadas Ovnis y que muchos aún niegan a pesar de las pruebas contundentes.

Otro caso, el del Papa Pío XII

Siguiendo con el relato de testigos altamente calificados, encontramos la experiencia que también tuvo el Papa Pío XII en la década del 50. En un informe que fue redactado por el cardenal Todeschini y que dice así: “El soberano pontífice se mostró muy turbado y emocionado como jamás se lo había visto antes y él mismo me confirmó “Ayer he visto un prodigio que me ha impresionado profundamente. Era el día 30 de octubre de 1950 y alrededor de las 4 de la tarde hacía mi paseo habitual por los jardines del Vaticano, leyendo y estudiando algunos documentos. Ahí fui sorprendido por un fenómeno que no había visto antes. Apareció un objeto circular muy luminoso que realizaba movimientos rotativos y circulares desplazándose de izquierda a derecha y viceversa y en el interior del mismo se veían algunos movimientos como de personas que iban y venían. Varias veces intenté ver bien el globo de cerca, pero no tuve suerte, no pude volver a verlo bien.” Este sorprendente hecho fue publicado en el libro del investigador español Juan José Benitez, “100.000 Km. tras los Ovnis”.

En síntesis, dos testigos altamente calificados como dos papas, Juan XXIII y Pío XI fueron quienes rompieron las barreras existentes hasta entonces entre la Iglesia y la prensa, relatando con lujo de detalles sus impactantes experiencias. En innumerables ocasiones la Iglesia ha mencionado la posibilidad de que exista vida similar a la nuestra en otros planetas. Dios pudo haber sembrado vida como la nuestra en otras regiones del infinito universo, conformadas por distintas civilizaciones que de vez en cuando se acercan a nuestro planeta e incluso descienden y toman contacto, como ya se ha comprobado en muchos casos. El aporte testimonial de los pontífices como de sus secretarios privados, en una época en que era tabú hablar de estos temas, nos da una idea de lo importante que fue en su momento el hecho y contribuyó grandemente a que El Vaticano se decidiera a incursionar en el campo de investigación el Fenómeno Ovni, como lo hicieron en los distintos tiempos las grandes potencias.

Sin dudas en los susbusrbios del Vaticano se esconden misterios y enigmas que nosotros ni imaginamos y que quizás alguna se den a conocer, al menos parcialmente. <l Iglesia está al tanto de todo lo referente a los Ovnis y vida extraterrestre y en más de una ocasión intervino escondiendo información importante a la prensa y a la gente. Quizás alguna vez den a conocer la verdad de lo que saben del tema.