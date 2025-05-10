Boca fue reprobado pero desde los penales avanzó a los cuartos de final

Desde los doce pasos, Boca eliminó a Lanús y se metió en los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro que se disputó en La Bombonera este sábado terminó en 0 y con una fuerte reprobación del público por la pobre producción futbolística del local

En el desempate con los penales, Boca se impuso 4 a 2 y ahora espera por el vencedor del encuentro que este domingo, desde las 15,30 jugarán Independiente de Avellaneda e Independiente Rivadavia de Mendoza.

A lo largo de los 90 minutos, la producción Xeneize fue mediocre. Las buenas intenciones en el ataque no se pudieron concretar y mostró puntos flojos en la defensa.

En el final del encuentro, los dos equipos tuvieron sus posibilidades para desnivelar y convirtieron en figuras a los arqueros.

La finalización del encuentro, con el 0 que calificó a los dos equipos, provocó la reacción de la parcialidad boquense que cantó contra la comisión y jugadores, pidiendo que se vayan todos.

En ese contexto llegaron los penales y la clasificación, apaciguó los ánimos de los hinchas de Boca.

Agustín Marchesín contuvo el primer penal ejecutado por Alexis Canelo y Dylan Aquino elevó su tiro por encima del travesaño. En el medio Marcelino Moreno convirtió su tiro desde los doce pasos y lo propio lo hizo Ramiro Carreras.

Para Boca todos los que ejecutaron tuvieron efectividad: Marcos Rojo, Exequiel Zeballos, Williams Alarcón y Miltón Giménez.

Mientras espera la confirmación de su nuevo entrenador, Boca sigue en carrera en el Apertura pero está en deuda con sus seguidores.