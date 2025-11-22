Hallaron gallos de riñas heridos, así como tortugas y perros en situación de hacinamiento

Un total de 31 animales heridos y hacinados fueron secuestrados de una casa del barrio Molina Punta en un allanamiento concretado por personal técnico de la Municipalidad y de la Policía de Corrientes.

En el lugar secuestraron 12 gallos de riña lastimados, 12 pollitos, 5 perros y 2 tortugas en estado de descuido.

El procedimiento, llevado a cabo por la Dirección General de Promoción de Derechos y Bienestar Animal y la División Policía de Alto Riesgo (PAR), contó con la presencia del médico veterinario de Policía.

Los animales fueron trasladados a un refugio, donde permanecerán a disposición de la justicia.

Se trata de un domicilio ya reincidente en este tipo de actividades ilícitas, según confirmaron autoridades municipales.

Eduardo Osuna, titular de Bienestar Animal de la Municipalidad, explicó que la intervención surgió a partir de reiterados reclamos recibidos días atrás.

“Hicimos una denuncia la semana pasada por gallos que eran utilizados para riñas, y también teníamos la información que había perros en mal estado y otros animales exóticos que en este caso eran tortugas”, señaló.

Tras librarse la orden de allanamiento, el equipo municipal constató la presencia de animales en condiciones irregulares. “Secuestramos nuevamente, porque es reincidente el domicilio, 12 gallos, 12 pollitos, huevos, dos tortugas de tierra y cinco caninos”, detalló el funcionario. Sobre estos últimos, indicó que será la Justicia la que defina su destino: “El fiscal ordenará si queda como depositario judicial o se le devuelve, dependiendo de la documentación que tengan los propietarios”.

El funcionario recordó que “por ley nacional está prohibida la riña de gallos”, y que además “la tenencia de animales de granja en las áreas urbanas o conurbanas está prohibida por ordenanza municipal”. En relación con los allanamientos vinculados a gallos utilizados para riña, señaló que “con éste es el sexto allanamiento que se hace y en total son más de 350 animales secuestrados”.