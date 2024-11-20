Quiso defender a su hijo en una pelea y un vecino la mató con una lanza tumbera

Una mujer fue asesinada a sangre fría, con una lanza tumbera, en la madrugada del domingo en San Miguel, en la zona oeste del conurbano bonaerense, en medio de una pelea callejera en la que intentó defender a su hijo. Por el crimen hay un detenido, aunque no se confirmó que sea el autor del homicidio.

Otra pelea en el Gran Buenos Aires, otra de las tantas que termina de la peor manera. No sólo por la resultante muerte de Nadia Guzmán (39), sino también por la forma, brutal si las hay. Todo comenzó cuando el hijo de la mujer estaba estacionando su auto en la casa que compartía con su madre, y otro vehículo lo chocó. Luego comenzaron la discusión y los gritos, que alarmaron a la posterior víctima.

El conductor del auto que colisionó al del hijo de Guzmán es vecino de la zona, y otra persona lo acompañaba al momento del choque. Ambos se enfrentaron no sólo a el hijo de Guzmán, sino a otros vecinos de la zona. Todo sucedió en la intersección de Letonia y Salguero, barrio Santa Brígida.

La hermana de Guzmán contó la secuencia a los medios locales: "Ella estaba durmiendo y salió de la casa porque a mi sobrino le chocaron el auto con el que trabaja de remisero. Cuando mi sobrino ve que le rompieron todo el auto, se pelea y viene J.M. y le tira una lanza en el ojo a mi hermana”.