Milei con Meloni

El presidente Javier Milei recibió este miércoles a la mañana a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en la Casa Rosada, tras la cena que compartieron anoche ambos mandatarios en la Residencia de Olivos. Estuvieron reunidos por más de una hora, salieron a saludar al balcón de la Rosada y realizaron una declaración conjunta en la que destacaron los puntos en común entre ambas naciones.

Según se vio en las imágenes oficiales que difundió el Gobierno, la primera ministra ingresó a la Rosada a las 11. Allí la esperaba la secretaria general de la presidencial, Karina Milei, con quien mantuvo un breve diálogo. Luego, el Presidente se acercó a saludar a la primera ministra. Hubo risas y abrazos.

Pasado el mediodía, ambos salieron al balcón de la Rosada a saludar y más tarde realizaron una declaración conjunta en el Salón Blanco, donde ambos se repartieron elogios haciendo hincapié en los lazos históricos.

"Hoy nos reencontramos con dos administraciones afines, con desafíos cada uno desde su lugar y la oportunidad de estrechar lazos para construir un lazo especial en nuestras naciones", expresó el jefe de Estado. Milei sostuvo que comparte con Meloni una misma "dimensión política" y que ambos están motivados por la causa noble de "darle un horizonte de progreso a generaciones enteras”.