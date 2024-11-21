El Gobierno encontró un boliche en un piso cedido a la Universidad de las Madres

El Gobierno denunció que encontró un boliche clandestino en un piso cedido a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo "en 2018 con fines educativos".

Así lo indicó el portavoz Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde reveló que la Policía Federal allanó en las últimas horas el inmueble ubicado en Rivadavia al 2700. "Es muy impresionante cuando uno ve las fotos de lo que hicieron con el lugar", apuntó.

"En vez de lo que debe conformar un ámbito educativo como lo son aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botella de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche", subrayó Adorni.

En los minutos previos a la conferencia, el portavoz había dejado un mensaje enigmático en sus redes sociales, donde compartió la imagen del inmueble allanado sin dar ningún tipo de contexto y con un texto conciso: "Ahora, en conferencia de prensa. Fin".

En ese contexto, Adorni detalló que sólo en 2023, "la Universidad recibió el equivalente a 4.500 millones de pesos de hoy y se recibieron 0 alumnos".

Además, anunció que el Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal. "Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concedió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos", sentenció.

"A todos los que se divertían con la plata de todos los argentinos... Muchachos, se les terminó la fiesta", apuntó el portavoz.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario nacional mostró una de las fotos y comentó: "Esta es la brutalidad con la que manejaban el barcito que se habían armado. Hasta jugaban a los dardos".

"Esto no era todo, no se conformaban con el bolichito. En el tercer piso, que era donde se hacían las fiestas, también vivía una familia. Y en los dos primeros pisos funcionaban organizaciones de índole privadas", agregó.

Al respecto, el vocero precisó: "En los dos primeros pisos de un inmueble que está en Rivadavia al 2700 funcionaba una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (M.I.L.E.S.) vinculada a uno de los famosos piqueteros o ex piqueteros porque ya no cortan más las calles, donde se encontraron banners con la frase 'vamos a volver”