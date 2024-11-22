Crisis por la posición frente a Milei: Pablo Moyano renunció a la CGT

Pablo Moyano renunció este viernes a su cargo de secretario general de la CGT, enfrentado con la cúpula de la central obrera por las posiciones dialoguistas que tomó ese organismo frente al gobierno de Javier Milei. Lo hizo a través de una nota formal de tres líneas en la que argumentó que no coincidía con la mesa chica de la Confederación.

"Me dirijo a ustedes, que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como co-secretario general de la Confederación General del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada 'mesa chica'", dice la nota que remitió al Consejo Directivo Nacional de la central.

En los últimos días, los grupos moderados de la cúpula cegetista, que reúne a la UOCRA, UPCN y Obras Sanitarias, y el barrionuevismo, habían rechazado la posibilidad de ir a un paro nacional contra Javier Milei, tal como reclamaba Moyano.

El martes, los grupos moderados de la cúpula cegetista (los denominados "gordos" de los grandes gremios, el sector de "independientes" que reúne a la UOCRA, UPCN y Obras Sanitarias, y el barrionuevismo) resolvieron despegarse del paro que había pedido Pablo Moyano, y sumaron también el aval del propio Hugo Moyano, que informalmente anticipó al resto de la conducción sus diferencias con la protesta que alentaba su hijo y número dos del gremio, confiaron voceros del encuentro.

La carta de renuncia de Pablo Moyano.La carta de renuncia de Pablo Moyano.

Además de rechazar el paro contra Milei, los líderes sindicales también acordaron poner en marcha una mesa de diálogo tripartito institucionalizado con la participación de empresarios y del Gobierno.

"Nuestra apuesta es al diálogo bajo los tres ejes de desarrollo, producción y trabajo. Eso lo volvimos a ratificar y esperamos la convocatoria del Gobierno", señaló a Clarín uno de los dirigentes que participó de la reunión de mesa chica en la sede del gremio de UPCN de ese día.

La salida de Pablo Moyano no es la primera muestra de la tensión que se vive en la CGT por las distintas posiciones frente al Gobierno.

Primero ocurrió el portazo del número dos de Smata Mario Manrique, referente del ala dura y del sector gremial que responde al kirchnerismo, que a mediados de octubre abruptamente renunció a su cargo en el consejo directivo cegetista enfrentado con la posición de la mayoría dialoguista.

Días después se sumó la fractura en la poderosa Confederación de gremios del transporte, la CATT, a partir de la salida de su titular Sergio Sassia, el jefe de la Unión Ferroviaria y alineado con el ala moderada de la CGT, por su abierta disputa con Pablo Moyano y los sectores duros que dominan la cúpula de esa entidad.