Derrumbe: excarcelaron al arquitecto y al contratista y ya no quedan detenidos

El arquitecto y el contratista acusados por las obras que ejecutaban en días anteriores al derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, que en Villa Gesell provocó ocho muertes, fueron excarcelados en la tarde de este viernes y con esta medida judicial ya no quedan detenidos en esta causa.

Jorge Bonavita, que sería el profesional que ordenaba el proyecto de obra, y Rubén Taquichiri, encargado de ejecutarla, están imputados del delito de estrago doloso agravado por muerte al igual que dos albañiles y sus dos capataces, que fueron los primeros en ser aprehendidos cuando se inició esta investigación. Todos ahora están en libertad.

La resolución la firmó el juez de Garantías N°6 de Villa Gesell, David Mancinelli, y fija las mismas condiciones que para el resto de los señalados como supuestos responsables de esta tragedia: no podrán salir del país y deberán presentarse en una sede policial de su jurisdicción, al menos una vez al mes.

El beneficio está previsto dado que el delito por el que están acusados es excarcelable. De todas maneras podrían llegar las apelaciones tanto desde el Ministerio Público Fiscal como desde los querellantes que ya se han presentado en la causa. Se verá si alguna de estas partes avanza en ese sentido.

Esta novedad llega mientras continúan los trabajos de remoción de escombros, ya sin la urgencia de rescatar a las personas que habían quedado atrapadas cuando se vino abajo una torre de apartamentos de 10 pisos que estaba en el fondo del lote que ocupaba este establecimiento hotelero, en Calle 1 entre Paseo 103 y Avenida Buenos Aires.

El jueves por la tarde se pudo rescatar el octavo y último cuerpo. Correspondía a Dana Desimone. Antes, en un proceso que llevó casi diez días, encontraron muertos entre restos de la construcción a Federico Ciocchini, Rosa y Nahuel Stefanic, Mariano Troiano, Ezequiel Matu y Matías Chaspman. La única sobreviviente es María Josefa Bonazza, de 79 años, que hoy recibió el alta médica y ya se recupera de lesiones en su domicilio particular, en la ciudad de Balcarce.

La fiscal Verónica Zamboni se había valido de dos de los albañiles que escaparon ilesos del derrumbe,