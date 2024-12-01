El PRO reclama la inclusión del Presupuesto en las sesiones extraordinarias

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, reclamó al oficialismo la inclusión del Presupuesto 2025 al temario de las sesiones extraordinarias que el Gobierno definió convocar, y pidió que se atienda el pedido de los gobernadores.

“Lo esencial tendría que la inclusión del Presupuesto porque la Argentina lo necesita”, sostuvo en una entrevista para Radio Rivadavia, y agregó: “No solamente marca dónde vas a gastar las partidas sino cuál es la idea de un Gobierno, cuál es la ley de leyes. Sería muy importante que podamos tratar el Presupuesto, incluso con el pedidos de los gobernadores”.

Pese a que desde el Poder Ejecutivo anticiparon que no sumarán la previsión para el año entrante a las sesiones extraordinarias que convocarán, el diputado de la fuerza aliada se pronunció a favor de un presupuesto federal, y tras retomar los cinco puntos que exigen las provincias aseguró que “se trata de cómo se distribuyen los recursos y tiene que ver con que hay una necesidad por las cosas que hoy se tienen que hacer”.

“Creemos y lo hemos expresado que el IVA que se han puesto a los medios ha sido aislado. No tendría que estar por las circunstancias por lo que venimos pregonando”, resumió Ritondo además de reclamar por las deudas por cajas previsionales; la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.

En otro pasaje de la entrevista al programa Si Pasa, Pasa, conducido por el periodista Ignacio Ortelli, Ritondo habló de la sesión en la que no se dio tratamiento al proyecto de Ficha Limpia por falta de quórum al sostener que el que no estuvo “deberá explicar” su ausencia.

