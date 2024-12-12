Una mujer denunció que usaron la identidad de su hijo para sacar a un nene del país

Una mujer neuquina denunció que usaron la identidad de su pequeño hijo para poder sacar a otro chico del país y llevarlo a Paraguay. La Justicia inició una investigación y no descartan que este caso sea “sólo la punta del iceberg”.

Todo salió a la luz el 5 de diciembre pasado cuando la madre hizo una consulta por un trámite de ANSES. “Entré a la página para ver si había cobrado la Asignación Universal por Hijo. De la nada me aparece que no iba a recibir la plata, algo que me resultó extraño porque los meses anteriores no tuve ningún problema”, relató Yanina Magnago, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Al día siguiente decidió ir personalmente a una oficina del organismo pero la respuesta fue la misma. “Me dicen que tengo que ir a Migraciones porque mi hijo no estaba en el país”, recordó la mujer, y resaltó: “Me desesperé. Bautista estaba en mi casa y ahí me dicen que él no estaba en la Argentina”.

Ese mismo viernes se presentó en Migraciones y allí le explicaron que su hijo había salido del país el 19 de enero de 2024 a las 9.58 y no había ninguna documentación que acreditara su regreso.

“Me dicen que redacte en un papel donde diga que mi hijo no registra salidas de la Argentina, que nunca fue a Formosa y que tampoco fue autorizado a que otra persona lo pueda hacer”, indicó la madre.

El 6 de diciembre la mujer radicó la denuncia y se inició una investigación bajo la carátula de averiguación de supresión de identidad. “Los abogados que me mandaron desde la Defensoría de la Víctima me informaron que la causa fue enviada a la provincia de Formosa, pero que van a pedir que quieren seguir teniendo conocimiento en Neuquén”, manifestó.

“Estos días tuve que presentarme a diversos trámites con Bautista para que constaten de que él está acá conmigo. Hoy fui al RENAPER con la idea de que le tomen las huellas digitales, pero no pasó, solo me dieron su DNI y una nueva partida de nacimiento”, destacó Magnago.

Pasada la desesperación de aquellas primeras horas, señaló: “Tenía mucho miedo de que esté detrás una red de trata y que me saquen a mi hijo”.

En este sentido, cuestionó: “¿A dónde voy a ir a denunciar que me robaron al chico, si supuestamente ya hace un año que no estaba conmigo? Y después, ¿a qué nene sacaron? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Con qué facilidad los sacaron? Porque los menores tienen que salir con la madre, con el padre, con el tutor o una autorización para salir del país. Y ¿quién es la criatura que sacaron? Porque realmente sacaron a alguien. Los sacaron así nomás”.

Frente a este escenario, fue inevitable relacionar lo ocurrido con el caso de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez en junio pasado en Corrientes, cuya búsqueda en un principio puso el foco en Paraguay. “Me hace acordar mucho”, lamentó Magnago.

“El viernes no sabía si ir a la policía, no quería ir a hacer la denuncia porque, teniendo en cuenta el caso de Loan, en el que mismo comisario está involucrado, yo temía que me digan ‘danos a tu nene’ y nunca me lo devuelvan”, enfatizó la mujer.

Por último, reflexionó: “Es terrible pensar que capaz un papá esté buscando a su hijo desde enero y que utilizaron la identidad de Bautista para sacarlo del país”.