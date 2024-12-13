¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Economía

Por la baja de las tasas en pesos volvió a subir el dólar blue

Por El Litoral

Viernes, 13 de diciembre de 2024 a las 19:52

Por primera vez en once días, el dólar blue superó los $ 1.100. El informal enhebró su tercera subida consecutiva, aumentó 10 pesos este viernes y llegó a $ 1.105.
Así alcanzó la cotización más alta desde el 2 de diciembre e hizo crecer la brecha cambiaria, que llegó a bajar al 1,5% y ahora se estiró al 6% con respecto al dólar minorista, hoy en $ 1.040.
La tendencia al alza empezó a ver también a los dólares financieros, que hasta el miércoles estaban en caída. Hoy el contado con liqui subió 2,6%, a $ 1.095. Por su parte, el MEP se reacomodó 1,4% y avanzó a $ 1.073.
La suba de los dólares alternativos es consecuencia de la decisión del Banco Central de bajar la tasa de referencia del 32% al 35%, lo que redujo el rendimiento de las colocaciones en pesos. Con esto, los plazos fijos bancarios rinden en torno al 2% mensual y pierden contra la inflación.
Así, la estrategia de pasarse a pesos para hacer tasa y aprovechar la estabilidad del dólar, empieza a desinflarse y esto le quita ventajas al carry trade que venía reinando en el sector financieros desde mediados de año.

