Se complicó la situación del juez acusado de robar 144 monedas de oro

El juez federal Emiliano Canicoba Corral procesó este martes a su colega Martín Poderti, actual miembro del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por el robo de 144 monedas de oro que estaban guardadas en una caja de seguridad. También le aplicó un embargo sobre sus bienes de $190 millones. El robo “hormiga” se habría concretado entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. En ese período, Poderti ingresó 19 veces a la caja de seguridad. En cada visita, tenía que presentar su DNI y firmar una planilla.

Las monedas habían sido secuestradas en 2017, en el marco de un expediente narco que llegó a juicio oral. El dueño terminó absuelto y se ordenó el reintegro de su dinero. Cuando fueron a buscarlas, el 9 de abril de este año, habían desaparecido, aunque todavía quedaban varios lingotes de oro y relojes de alta gama. El actual secretario del juzgado federal 2 de San Isidro, sucesor de Poderti en el cargo, ordenó en ese momento labrar un acta y se disparó una investigación judicial.

El fiscal del caso, Paul Starc, comprobó que Poderti ingresó 19 veces a la sucursal San Isidro del Banco Nación. “Firmaba el libro de visitas y colocaba su número de DNI. Muchos de los ingresos son de fechas en las que estaba de licencia”, explicó un investigador.

Cuando le tocó declarar, Poderti ensayó una acusación contra varios de sus ex compañeros en el juzgado federal de San Isidro, y cuestionó las medidas de seguridad.