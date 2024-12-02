“Tiró el auto al río”: el fiscal investiga el caso de la mujer ahogada como un femicidio

La muerte de Magalí Vera (34), la mujer que se ahogó en el río Quequén tras caer del auto en el que volvía de un casamiento junto a su pareja en Necochea, es investigada como un femicidio. Este lunes, Javier Cerfoglio quedó detenido como principal sospechoso. Hay muchas pruebas que lo complican, desde videos de las cámaras de seguridad, hasta un llamado al 911 de un testigo que vio todo.

“Su esposo le quitó la vida tirando el auto al río”, aseguró a TN Walter Pierrestegui, el fiscal a cargo de la UFI N°20 especializada en Género que tomó intervención en el caso. A pesar de que esta es la hipótesis más fuerte, no se descarta nada, ya que la causa recién comienza y restan pericias por analizar.

El hecho sucedió el domingo, cerca de las 6 de la mañana, a metros de la terminal de Necochea. La pareja volvía de un casamiento a bordo de un auto Honda Fit color rojo. Circulaba a mayor velocidad de la permitida por la avenida Jesuita Cardiel hasta que en un momento, por razones que se investigan, el coche terminó adentro del río Quequén, con las ruedas hacia arriba, a metros de la orilla.

Cerfoglio logró salir y cuando llegó la policía su mujer estaba desaparecida. La corriente la había arrastrado unos 70 metros hacia un muelle, río arriba, donde quedó atascada y murió ahogada. El cuerpo tuvo que ser rescatado por la Prefectura Naval, y el conductor fue llevado al hospital, aunque no corría riesgo de vida.

El llamado al 911 y una autopsia clave

Fue un vecino, que vio el momento del impacto, quien llamó al servicio de emergencias y contó que vio a dos personas discutiendo violentamente arriba de un auto. Dijo que estaban a los empujones y que incluso el hombre estaba golpeando a su acompañante. En un momento, vio que el coche se dirigió rápidamente hacia el río y todo terminó de la peor manera.

La prueba más importante que tiene hasta el momento la fiscalía es la autopsia que se le practicó al cuerpo de la víctima, que reveló que tenía golpes compatibles con violencia de género. También se supo que las lesiones eran “perimortem”, que ocurren alrededor del momento de la muerte, es decir, cuando la persona aún estaba viva o justo antes de morir.

Según el examen pericial, la causa de muerte fue “asfixia por sumersión”, esto significa que Magalí se ahogó, lo que establece que la caída o incluso el impacto no la mataron, sino que habría tragado agua hasta que finalmente se quedó sin aire, posiblemente en un estado de inconsciencia plena.

“El informe pericial preliminar da cuenta que existen lesiones compatibles con violencia de género ajenas al trauma propio de la muerte”, aseguró Pierrestegui, lo que refuerza la versión del testigo. Además de eso, el fiscal ya recopiló las imágenes emitidas por el Centro de Monitoreo Municipal de Necochea, que registró el momento previo, pero no la caída.

“Tenemos la certeza de que ellos salen de un casamiento y habían discutido en esa fiesta. Por cuestiones que se están estableciendo, esa discusión llegó a mayores. Cerfoglio le quitó la vida a su pareja tirando el auto al río. No tenemos dudas de que el vehículo fue conducido por el victimario hacia el río de manera voluntaria”, confió el funcionario sobre su hipótesis más firme.

Lo primero que advirtió la fiscalía es por qué el hombre pudo salir ileso y no intentó siquiera salvar a su esposa. Fue la primera sospecha, aunque en ese momento no había quedado imputado. Sin embargo, horas después, con la autopsia, la declaración del testigo y los videos de una cámara de seguridad, quedó detenido como posible autor de un homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

