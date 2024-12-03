Aumenta 24% el gas envasado: a cuánto se va la garrafa de 10 kilos

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación anunció una actualización del 24% en el precio máximo de referencia para las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que comienza a regir desde este 3 de diciembre.

Con el cambio plasmado en la Resolución 394/2024, el precio de la garrafa de 10 kilogramos, incluyendo impuestos y costos adicionales, pasará de $8.500 a $10.500.

En la resolución se indica que esta medida busca reflejar los costos reales del sistema y asegurar el abastecimiento para todos los usuarios.

Cómo quedan los precios

Así quedan los valores de referencia según la nueva resolución:

Garrafa de 10 kg. $ 10.500

Garrafa de 12 kg. $ 12.600

Garrafa de 15 kilos. $ 15.750

Los argumentos de la medida

La Secretaría de Energía justifica el aumento argumentando que el retraso acumulado en los precios del GLP en los últimos años ha generado desequilibrios en el mercado, poniendo en riesgo el suministro regular de gas butano en garrafas.

Con este ajuste, el precio se alinea en un 90% con el valor de paridad de exportación (PPE), cumpliendo con la normativa vigente y los principios establecidos por la Ley N° 26.020.

Este cambio se enmarca en un proceso más amplio de desregulación del mercado de GLP impulsado por el Gobierno Nacional, con el objetivo de promover la eficiencia económica, aumentar la competencia entre actores privados y elevar los estándares del mercado local de GLP a niveles internacionales.

La Secretaría de Energía reafirma su compromiso con el fortalecimiento de este sector, priorizando la seguridad, la sostenibilidad y el acceso equitativo al GLP para los hogares argentinos.