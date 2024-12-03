Milei permitirá por decreto que los conductores se carguen la nafta

El Gobierno habilitará en las próximas semanas la posibilidad de que los consumidores puedan autodespacharse combustible en las estaciones de servicio, tal como sucede en Estados Unidos o algunos países de Europa. Ese sistema fue aplicado este año en algunas estaciones de Rosario, tras el asesinato de un playero en lo que fue un presunto crimen narco. La intención oficial es además contemplar la carga de electricidad para no dejar afuera a los vehículos eléctricos.

La medida fue anticipada este martes por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, durante su participación en la última edición del año que tendrá el tradicional almuerzo que reúne a los principales empresarios del Club del Petróleo en el Hotel Libertador. El funcionario tuvo pasado como economista jefe en YPF entre 1995 y 1998, cuando la ahora empresa estatal se encontraba en manos privadas.

Sturzenegger además prometió que la gestión del presidente Javier Milei “acelerará la motosierra” - en referencia al ajuste del gasto -, prometió continuar con desregulaciones y anticipó otras medidas para el sector energético. El funcionario evitó dar definiciones sobre temas más sensibles para el sector, como la reciente reglamentación de la Ley de Hidrocarburos cuya redacción dejó con sabor a poco a algunos miembros de la industria del oil & gas por la posibilidad de cierta “discrecionalidad” para interrumpir exportaciones.

El funcionario afirmó que la iniciativa que puede plantear un fuerte cambio en el funcionamiento de las estaciones de servicio del país será oficializada en las próximas dos semanas a través de un decreto, con YPF como cabeza de lanza.