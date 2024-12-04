El blue volvió a caer

Los dólares libres siguieron en modo “veranito cambiario”, en un contexto de mayor demanda estacional por los pesos, sumado al carry trade (hacer tasa en moneda local), las compras de reservas del Banco Central (logró hacerse este miércoles de US$171 millones) y la oferta diaria de dólares que aportan los exportadores, tanto el blue como los financieros operaron en torno a los $1100.

En la tercera rueda de la semana, el dólar blue se vendió a $1080 entre los arbolitos que operan en la City porteña, $10 menos con respecto al cierre anterior (-0,9%). De esta manera, no solo consolida cinco meses consecutivos de caídas nominales, sino que a días de terminar el año avanzó apenas $55 (+5,7%).

Los tipos de cambio financieros operaron sin grandes variaciones, en zona de mínimos nominales desde mediados de mayo. El dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1076,34, un avance diario de $0,7 (+0,1%); en tanto, el contado con liquidación cayó $6,81 y terminó la rueda en $1101,11 (-0,6%).

Sin sorpresas, el tipo de cambio oficial mayorista cotizó a $1013, un avance diario de $0,5.