El kirchnerismo volvió a desligarse del senador Kueider y cuestionó al Gobierno

El kirchnerismo, a través del senador de Unión por la Patria Oscar Parrilli, volvió a desligarse del legislador peronista Edgardo Kueider y redobló las críticas contra el Gobierno: “Si dicen que no es de ellos, que lo remuevan”.

Kueider cumple prisión domiciliaria en Paraguay por “tentativa de contrabando”, al igual que su secretaria, Iara Guinsel Costa, luego de que les detectaran más de US$200.000 en efectivo sin declarar, en el auto en que entraron a ese país, la semana pasada.

Parrilli dijo que “es la primera vez que un senador está preso en país extranjero”, que ”este caso está inmerso en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habla que en casos de inmoralidad manifiesta un legislador puede ser removido”, y que por esta razón pidieron una sesión para el próximo jueves a las 11.00, para tratar su destitución. El legislador reclamó: “Si dicen que Kueider no es de ellos, que lo remuevan, no tienen argumentos”.

El senador de Unión por la Patria, cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, cuestionó: “Es muy grave lo que pasó, hubo intento de contrabando a Paraguay por más de US$200.000 que no se sabe de dónde salieron”. Parrilli además volvió a desligar al kirchnerismo del legislador, que en 2019 encabezó la lista K por una banca en la Cámara Alta, por Entre Ríos: “Sumado a su conducta, ya que fue votado por Unión por la Patria en 2019, y el año pasado se dio vuelta y empezó a formar parte del oficialismo, participaba de reuniones con el presidente Javier Milei y funcionarios”.

Parrilli redobló las críticas contra el Gobierno: “Las primeras reacciones de Milei, de la vicepresidenta Victoria Villarruel y de los ministros fueron para tratar de desligarse de Kueider, decir que no era de ellos. Él fue en nuestra boleta pero en diciembre del año pasado se adhirió a las políticas de Milei, traicionando el voto popular”.

El kirchnerismo criticó la propuesta para que los legisladores en la situación de Kueider sean destituidos

Parrilli además cuestionó al plan del Gobierno que anticipó TN, la posibilidad de pedir la destitución de todos los legisladores nacionales que tengan un proceso judicial similar al de Kueider, como el propio senador K y los diputados de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, Máximo Kirchner y Rodolfo Tailhade.

El senador de UxP criticó en declaraciones a Futuröck y Splendid: “Eso es tapar el sol con la mano, es burdo, torpe, demuestra la gravedad de la situación, están muy nerviosos, vinieron con discurso de terminar con la casta, con la corrupción, y cuando parece un senador que trabaja con ellos, que ellos nombraron en Comisión de Asuntos Constitucionales, tratan de despegarse y poner una excusa. En ese caso sería una barbaridad, a cualquier senador que lo denuncien dejaría de serlo”.

TN