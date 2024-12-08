Revelan propiedades de Ritondo sin declarar

Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, quedó involucrado en un entramado de sociedades offshore y departamentos en Florida, Estados Unidos, que responden directamente a su esposa, Romina Diago y que tienen vinculaciones con cinco propiedades en ese país que suman US$ 2,6 millones y él no declaró.

Así fue confirmado a raíz de una investigación de ElDiarioAR. Está hecho en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y la información surge de datos dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y por la colaboración del equipo ID de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Ritondo, de 58 años, es el principal referente legislativo del PRO de Mauricio Macri y hoy tiene un vínculo aceitado con Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei.

La esposa de Ritondo, de 48 años, es una abogada que se ha desempeñado en el Estado porteño en diversas funciones, como asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y también en la Auditoría General de la Ciudad.

El diputado argumenta que todas las operaciones tienen más de diez años y que la información sobre las sociedades está "mezclada".

La controversia en cuanto a la investigación se produce porque ninguno de esos activos aparecen en las declaraciones patrimoniales que Ritondo publica anualmente como diputado nacional. De acuerdo a la normativa vigente, los funcionarios públicos deben declarar los bienes de su cónyuge, pero una resolución de 2012 dictada por Cristina Fernández de Kirchner dispone que esa información es de carácter reservado. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos.